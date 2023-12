Tin tức Châu Hải My đột ngột qua đời gây rúng động làng giải trí xứ cảng thơm Weibo nhân vật

Tối 12.12, phòng làm việc của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên vừa qua đời sau thời gian điều trị tích cực. Thông tin này đã râm ran từ một ngày trước nhưng vẫn khiến người hâm mộ sửng sốt.

Theo Sina, đại diện của Châu Hải My vừa xác nhận thông tin nữ diễn viên qua đời ở tuổi 57. "Chị Châu Hải My đã rời bỏ chúng ta vào ngày 11.12.2023 do điều trị không hiệu quả. Cầu mong thiên đường không có bệnh tật, cầu mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau", công ty quản lý của sao phim Ỷ thiên đồ long ký chia sẻ.

Mẹ cùng gia đình của cố nghệ sĩ cũng nhắn gửi đến cô: “Hải My thân yêu, hy vọng con ở thế giới khác sẽ tiếp tục vui vẻ hạnh phúc, gia đình tự hào về con”.

Thời gian gần đây, Châu Hải My vẫn cập nhật hình ảnh làm việc, đời thường lên mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện với thần sắc tươi trẻ, giàu năng lượng, không đề cập đến vấn đề sức khỏe bất thường WEIBO STUDIO CHÂU HẢI MY

Trước đó, tin đồn Châu Hải My qua đời đã được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội từ ngày 11.12 và trở thành chủ đề gây "bão" tại Trung Quốc. Các bài viết đồn đoán về tình hình của nữ diễn viên 57 tuổi trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn, trang tin ở đất nước tỉ dân, dẫn đầu top tìm kiếm trên Weibo. Cùng ngày, một số cơ quan truyền thông đã liên lạc với nhân viên của sao phim Mối tình nồng thắm nhưng những người này đã tắt điện thoại khi nghe được mục đích của cuộc gọi. Nhiều phóng viên cũng liên hệ đến phòng làm việc của nghệ sĩ kỳ cựu song không liên lạc được.

Sáng 12.12, nhà sản xuất nổi tiếng Đàm Phi tiết lộ Châu Hải My vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện, vẫn hôn mê nhưng chưa qua đời và mong mọi người hạn chế lan truyền thông tin thất thiệt. Cùng lúc đó, một blogger nổi tiếng tiết lộ thêm thông tin rằng Châu Hải My bất tỉnh tại nhà riêng ở Bắc Kinh và được nhân viên phát hiện và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Sau nhiều giờ cấp cứu, sao phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê.

Giữa lúc đông đảo người hâm mộ đang cầu nguyện nữ diễn viên mong chóng hồi phục, đại diện của minh tinh 57 tuổi thông báo về sự ra đi của cô khiến khán giả không khỏi sửng sốt, tiếc nuối. Trước khi đột ngột qua đời, Châu Hải My vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 57 vào ngày 6.12 vừa qua. Hôm 8 và 9.12, Weibo studio và trang Douyin của nữ diễn viên vẫn cập nhật dòng trạng thái mới. Những tháng cuối đời, minh tinh sinh năm 1966 vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc, đời thường lên mạng xã hội với vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Sự nghiệp điện ảnh thăng hoa nhưng chuyện tình cảm của Châu Hải My lại gặp nhiều sóng gió TVB

Sinh thời, Châu Hải My từng có nhiều mối tình nhưng chưa đi đến đích. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân, tự do, không con cái.

Châu Hải My lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình khi dự thi Hoa hậu Hồng Kông 1985. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân hương cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim.

Cùng năm, cô đầu quân cho đài TVB và bắt đầu theo học các khóa diễn xuất. Mở đầu với vai diễn Dương Cửu Muội trong Dương gia tướng, mỹ nhân này nhanh chóng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm: Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ…

Bước sang đầu thập niên 1990, Châu Hải My tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh với nhiều bộ phim, trong đó có vai Thẩm Văn Ý trong Kim sinh vô hối. Đến năm 1994, vai diễn Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký chính thức đưa người đẹp này vươn lên hàng minh tinh châu Á.

Từ năm 2000, Châu Hải My rời Hồng Kông, chuyển hướng sang Đại lục phát triển. Cô tiếp tục thành công với: Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hiên viên kiếm - Hán chi vân, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ, Ỷ thiên đồ long ký bản 2019... Với tác phẩm nào, nhan sắc mỹ miều, đằm thắm của nữ diễn viên cũng đều khiến bao khán giả say đắm, trầm trồ.