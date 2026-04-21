Châu Nhuận Phát bán dần tài sản, chuẩn bị các khoản từ thiện sau khi qua đời

Ngày 21.4, Sohu đưa tin Châu Nhuận Phát tiếp tục bán bất động sản sau 16 năm, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch sắp xếp tài sản cá nhân. Theo đó, ông đang dần chuyển đổi toàn bộ danh mục nhà đất đứng tên công ty của mình và vợ là Trần Hội Liên thành tiền mặt, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động từ thiện trong tương lai.

Châu Nhuận Phát vẫn giữ phong độ ấn tượng ở tuổi 71 khi xuất hiện tại sự kiện điện ảnh mới đây Ảnh: singtaoentertainment

Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, nhiều nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn đã lựa chọn bán bớt nhà đất. Châu Nhuận Phát cũng không nằm ngoài xu hướng này khi hiện đang nắm giữ danh mục bất động sản ước tính hơn 1 tỉ HKD (khoảng 3.200 tỉ đồng).

Một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ tại khu Tây Bán Sơn, đường Kiên Đạo, thuộc khu Gia Cảnh Đài (Hồng Kông), từng được tài tử rao bán với giá khoảng 8 triệu HKD, nay đã chính thức được giao dịch thành công. Bất động sản này được vợ chồng ông mua từ năm 1995 với giá hơn 3 triệu HKD. Sau hơn ba thập kỷ nắm giữ, giá trị căn hộ đã tăng gấp đôi.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm, nam diễn viên Anh hùng bản sắc bán đi một tài sản gắn bó lâu dài. Căn hộ có hướng nhìn vào cảnh quan nội khu, được đăng ký dưới tên công ty do hai vợ chồng cùng điều hành, trong đó Trần Hội Liên giữ vai trò cổ đông và giám đốc.

Việc cặp đôi dần bán tài sản được cho là hoàn toàn dễ hiểu, bởi từ năm 2018, Trần Hội Liên từng công khai chia sẻ kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản sau khi cả hai qua đời. Tổng khối tài sản ước tính hơn 5,8 tỉ NDT (khoảng 23.000 tỉ đồng) sẽ được chuyển giao cho các quỹ từ thiện, phục vụ các lĩnh vực như giáo dục, y tế và xóa đói giảm nghèo.

Châu Nhuận Phát và vợ đã đồng hành suốt hơn 40 năm, gắn bó bền chặt dù không có con cái Ảnh: Sohu

Theo thống kê của truyền thông, vợ chồng Châu Nhuận Phát hiện sở hữu bất động sản trị giá hơn 1 tỉ HKD, phân bố tại nhiều khu vực đắc địa như Cửu Long Đường, Thái Tử và Tây Cống.

Từ năm 2022, nam diễn viên Thần bài cũng rao bán một căn biệt thự độc lập tại khu đỉnh núi với giá khoảng 220 triệu HKD. Tuy nhiên, bất động sản này đến nay vẫn chưa tìm được người mua và đã phải điều chỉnh giá giảm. Ngoài ra, hai bất động sản khác tại Cửu Long Đường cũng đang được cân nhắc chuyển nhượng.

Một căn hộ cao cấp tại khu Tây Bán Sơn (Hồng Kông) vừa được vợ chồng "Phát ca" bán đi sau hơn 30 năm nắm giữ Ảnh: Sohu

Trước những thông tin liên quan đến kế hoạch từ thiện, Châu Nhuận Phát từng cho biết việc quyên góp không diễn ra ngay khi còn sống như một số nguồn tin suy đoán. Ông nhấn mạnh rằng vợ chồng vẫn có kế hoạch tài chính rõ ràng và việc quản lý tài sản hiện tại hoàn toàn ổn định.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, nhưng thay vì chọn sống xa hoa như nhiều ngôi sao khác, vợ chồng Châu Nhuận Phát quyết định dùng toàn bộ số tiền kiếm được để làm từ thiện sau này Ảnh: Elle

Qua lối sống thường ngày, có thể thấy cả hai theo đuổi phong cách sống tối giản, chi tiêu hợp lý dù sở hữu khối tài sản lớn. Không có con cái, họ cũng không chịu áp lực về việc thừa kế tài sản.

Dù nắm giữ hàng ngàn tỉ đồng, Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên vẫn duy trì cuộc sống giản dị. Với quan điểm sống coi nhẹ vật chất, cặp đôi lựa chọn dành phần lớn tài sản cho hoạt động thiện nguyện như một cách ý nghĩa để đóng góp cho xã hội.