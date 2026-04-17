Châu Phi muốn vẽ lại bản đồ thế giới để thể hiện đúng kích thước

Trên loại bản đồ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, Greenland có kích thước gần bằng toàn bộ lục địa châu Phi. Nhưng trên thực tế, châu Phi lớn hơn khoảng 14 lần.

Đó là một ví dụ cho thấy lý do tại sao Togo đang tìm kiếm sự thay đổi trên trường quốc tế.

Ngoại trưởng Togo Robert Dussey cho biết quốc gia Tây Phi này sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc loại bỏ phép chiếu Mercator từ thế kỷ 16.

“...và bản đồ thực sự phản ánh kích thước thực tế của châu Phi, và tôi nhắc lại, đây là bản đồ Trái đất Bình đẳng (Equal Earth), cần được giảng dạy. Do đó, Togo nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia châu Phi”.

Các nhà phê bình cho rằng phép chiếu Mercator được sử dụng rộng rãi đã củng cố nhận thức về sự nhỏ bé của châu Phi và định hình các câu chuyện trên phương tiện truyền thông, giáo dục và chính sách.

Ngoại trưởng Togo Robert Dussey phát biểu tại phát biểu tại Phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), ngày 21.9.2023 ẢNH: REUTERS

Và điều đó không phản ánh kích thước và dân số khổng lồ của lục địa này.

Đầu năm nay, Liên minh châu Phi - đại diện cho 55 quốc gia thành viên - đã thông qua một nghị quyết thúc đẩy dự báo Trái đất Bình đẳng.

Liên minh này đã giao cho Togo nhiệm vụ dẫn đầu chiến dịch “Sửa chữa bản đồ”.

“Đây là cuộc đấu tranh vì nhân loại, đây là cuộc đấu tranh vì khoa học. Do đó, các cường quốc thực dân cũ nên nhận thấy mọi lợi ích trong việc ủng hộ sáng kiến của Liên minh châu Phi ngày nay, bởi vì đó là một sự thật khoa học. Và khi nói đến khoa học, tôi nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật”.

Ông Dussey cho biết một dự thảo nghị quyết đang được chuẩn bị và có khả năng sẽ được bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tiếp theo vào tháng 9. Ông nói rằng cách các quốc gia bỏ phiếu sẽ cho thấy “bản chất thật” của họ.