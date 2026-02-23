Đan Mạch, Greenland nói không với sáng kiến tàu bệnh viện từ Mỹ

Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump hôm 21.2 tuyên bố sẽ gửi "một tàu bệnh viện lớn tới Greenland để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được điều trị đầy đủ". Tuy nhiên, ông không làm rõ liệu đây là kế hoạch cụ thể hay chỉ là đề xuất mang tính chính trị, theo AFP.

Phản hồi trên Facebook ngày 22.2, lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định: "Chúng tôi xin từ chối". Ông nhấn mạnh Greenland có hệ thống y tế công cộng, nơi người dân được chăm sóc miễn phí, đồng thời hàm ý mô hình này khác với hệ thống y tế trả phí tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng hình ảnh tàu bệnh viện USNS Mercy với tuyên bố sẽ được gửi đến Greenland trong bài đăng trên Truth Social ngày 21.2.2026 ẢNH: Donald J. Trump/Truth Social

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng bác bỏ đề xuất trên. Trả lời Đài DR, ông cho biết người dân Greenland vẫn được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế, trong nước hoặc tại Đan Mạch nếu cần điều trị chuyên sâu. "Không có nhu cầu về một sáng kiến chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào ở Greenland", ông nói.

Đề xuất của ông Trump được đưa ra cùng ngày lực lượng Đan Mạch sơ tán khẩn cấp một thành viên thủy thủ đoàn tàu ngầm Mỹ ngoài khơi vùng Nuuk sau một sự cố y tế. Bộ Chỉ huy Bắc Cực liên hợp của Đan Mạch cho biết người này đã được đưa bằng máy bay đến bệnh viện ở Nuuk.

Bà Aaja Chemnitz, đại diện Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, thừa nhận hệ thống y tế địa phương còn tồn tại những thách thức, song cho rằng các vấn đề này nên được giải quyết thông qua hợp tác với Copenhagen. Bà nhấn mạnh Đan Mạch là một trong những quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển và có nguồn lực vững mạnh.

Đầu tháng này, Greenland đã ký thỏa thuận với chính phủ Đan Mạch nhằm cải thiện việc điều trị cho bệnh nhân Greenland tại các bệnh viện ở Đan Mạch.

Đề xuất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông nhiều lần khẳng định Mỹ cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã rút lại những lời đe dọa về việc đơn phương kiểm soát Greenland sau khi đạt được một thỏa thuận khung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Tại Hội nghị An ninh Munich đầu tháng 2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết họ vẫn lo ngại Mỹ tiếp tục quan tâm tới việc kiểm soát hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.