Thủ tướng Đan Mạch nói Tổng thống Trump vẫn muốn sở hữu Greenland

Thủ tướng Frederiksen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 14.2 dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn sở hữu Greenland bất chấp việc ông đã giảm bớt những lời đe dọa gần đây về việc kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực.

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14.2, khi được hỏi liệu ông Trump có còn muốn vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này không, bà Frederiksen nói: "Thật không may, tôi nghĩ mong muốn đó vẫn không thay đổi".

Tham vọng của ông Trump đối với Greenland đã khiến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và châu Âu. Tháng trước, ông đã rút lại lời đe dọa giành quyền kiểm soát hòn đảo này sau khi đạt được thỏa thuận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Tuy nhiên, mối quan hệ vẫn căng thẳng.

"Mọi người đều hỏi liệu chúng tôi có nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc chưa? Ý tôi là, không, chúng tôi không nghĩ vậy", bà Frederiksen phát biểu khi tham gia một phiên thảo luận nhóm về an ninh Bắc Cực.

Ông Trump khẳng định Greenland giàu khoáng sản là nơi quan trọng đối với an ninh của Mỹ và NATO trước Nga và Trung Quốc, khi Bắc Cực tan băng và các nước lớn tranh giành lợi thế chiến lược.

Bà Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết áp lực lên người dân trên đảo là "không thể chấp nhận được".

Tuy nhiên, ông Nielsen nói rằng đã có "một số bước đi theo đúng hướng".

Một nhóm làm việc gồm Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã được thành lập để thảo luận về những lo ngại an ninh của Washington ở Bắc Cực, nhưng các chi tiết chưa được công bố.

"Giờ chúng ta đã có một nhóm làm việc, điều đó tốt. Chúng ta sẽ cố gắng xem liệu có thể tìm ra giải pháp nào không... Nhưng tất nhiên, có những lằn ranh đỏ sẽ không bị vượt qua. Chúng tôi sẽ kiên định với chiến lược của mình", bà Frederiksen nói.

Những phát biểu trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài khoảng 15 phút giữa bà Frederiksen và ông Nielsen với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13.2 bên lề hội nghị an ninh. Bà Frederiksen sau đó mô tả cuộc gặp "mang tính xây dựng".

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 14.2 cho biết nước này sẽ triển khai nhóm tàu sân bay đến Bắc Đại Tây Dương trong năm nay nhằm "thể hiện sức mạnh" trước các mối đe dọa từ Nga ở Bắc Cực.

"Hôm nay tôi có thể thông báo rằng Vương quốc Anh sẽ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay của mình đến Bắc Đại Tây Dương và vùng Cực Bắc trong năm nay, do tàu HMS Prince of Wales dẫn đầu, hoạt động cùng Mỹ, Canada và các đồng minh NATO khác, thể hiện mạnh mẽ cam kết của chúng ta đối với an ninh châu Âu - Đại Tây Dương", ông Starmer phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

Nhóm này sẽ bao gồm các tàu chiến, máy bay F-35 và trực thăng trong chiến dịch được đặt tên là Firecrest, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.