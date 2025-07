Cháy 400 mét vuông kho phế liệu ở xã Bà Điểm, TP.HCM

Ngày 23.7, Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại kho phế liệu trên địa bàn.

Cháy tại kho phế liệu ở xã Bà Điểm, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xã Bà Điểm bước đầu có báo cáo về diễn biến và thiệt hại của vụ hỏa hoạn, xảy ra tối 22.7.

Theo đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 22.7, Công an xã Bà Điểm tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại hộ kinh doanh phế liệu Lê Viết Vàng, địa chỉ số 64/6 XTT 7-1, ấp 5. Ngay lập tức, 100 chiến sĩ công an xã, an ninh cơ sở và dân quân được huy động đến hiện trường, dùng bình chữa cháy dập lửa. Nhưng thời điểm này, đám cháy đã bùng phát dữ dội, nỗ lực dập lửa ban đầu bất thành.

Các chiến sĩ rà soát xung quanh, di dời đồ đạc, ngăn cháy lan, cảnh báo người dân và bảo vệ tài sản khu vực lân cận.

Cùng thời điểm, Trung tâm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại khu vực nói trên. Đội Cảnh sát PCCC khu vực 19 nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 21 giờ 5 phút, đám cháy được khống chế và đến 22 giờ 40 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, kho phế liệu của hộ kinh doanh Lê Viết Vàng có kết cấu xây dựng tường gạch, khung kèo sắt, mái lợp tôn, với tổng diện tích mặt bằng khoảng 1.200 mét vuông, thuộc cấp quản lý của UBND xã Bà Điểm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận vụ cháy không gây thương vong, song đã thiêu rụi khoảng 400 mét vuông trên tổng 1.200 mét vuông diện tích kho phế liệu. Chất cháy chủ yếu là nhựa, phế liệu.

Cơ quan chức năng xã Bà Điểm đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Xã Bà Điểm hiện tại được nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn cũ.