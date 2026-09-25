Chạy bộ cả tiếng chưa tiêu hao hết năng lượng nửa chiếc bánh trung thu

Theo Viện Dinh dưỡng, nguyên liệu làm bánh Trung thu thường bao gồm bột, đường, dầu hoặc chất béo cùng nhiều loại nhân như đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, trứng muối, các loại hạt…

Do đó, dù kích thước không quá lớn, bánh trung thu vẫn là thực phẩm có mật độ năng lượng tương đối cao. Ước tính, nửa chiếc bánh Trung thu chứa khoảng 650 kcal năng lượng, với lượng đường 80 - 90 gram.

"Một người 60 kg chạy bộ ở mức hoạt động thể lực là 10 MET (mức hoạt động thể chất cường độ cao) trong vòng 1 giờ tiêu hao được 600 kcal.

Khi đã ăn bánh trung thu, cần chủ động điều chỉnh khẩu phần trong ngày, nên giảm các món ăn nhiều đường, đồ chiên rán và các món ăn giàu năng lượng; duy trì rau xanh, trái cây với lượng phù hợp và các nguồn protein lành mạnh.

Nước lọc hoặc trà không đường là lựa chọn phù hợp hơn khi thưởng thức bánh Trung thu", tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Thuý, Phụ trách khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng lưu ý.

Ước tính, nửa chiếc bánh Trung thu kích thước lớn chứa gần 650 kcal ẢNH: TRA CỨU DINH DƯỠNG CỦA MÓN ĂN, VIỆN DINH DƯỠNG

Chuyên gia của Viện Dinh dưỡng cho biết, với bánh trung thu giàu năng lượng, vấn đề quan trọng là khẩu phần, tần suất và cách cân đối với các thực phẩm khác trong ngày, chứ không phải kiêng tuyệt đối.

Thay vì ăn nguyên một chiếc bánh trong một lần, có thể chia bánh thành nhiều phần nhỏ và thưởng thức cùng các thành viên trong gia đình.

Với trẻ em, lượng bánh cần ít hơn và phải cân đối với tuổi, nhu cầu năng lượng cũng như các thực phẩm trẻ đã sử dụng trong ngày. Không nên để trẻ ăn bánh thay cho các bữa ăn chính.

Bánh trung thu phù hợp hơn khi được xem là một phần của bữa phụ thay vì món tráng miệng ngay sau một bữa ăn đầy đủ. Có thể ăn một phần nhỏ bánh vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều.

Không ăn bánh cùng các loại đồ uống có đường để tránh tăng thêm tổng lượng đường và năng lượng của bữa phụ. Hạn chế ăn nhiều bánh vào buổi tối muộn, đặc biệt khi nhu cầu hoạt động thể lực sau đó không còn nhiều.

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Bánh Trung thu với người thừa cân, đái tháo đường

Với người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng, khuyến cáo: cần kiểm soát khẩu phần bánh chặt chẽ hơn. Người bệnh không nên tự ý cho rằng bánh "ít đường" hoặc "dành cho người bệnh" có thể ăn không giới hạn; cần đọc kỹ thành phần và tính toán vào tổng khẩu phần hằng ngày.

Vì bánh sử dụng chất tạo ngọt thay thế hoặc được ghi "ít đường" vẫn có thể chứa bột, dầu, chất béo, các loại hạt, trứng muối và nhiều nguyên liệu cung cấp năng lượng khác, do đó, khi lựa chọn sản phẩm, nên đọc nhãn dinh dưỡng và thành phần thực phẩm, chú ý đến kích thước khẩu phần, năng lượng, đường, chất béo...thay vì chỉ nhìn vào thông tin "ít đường" hay "không đường".