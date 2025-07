Chiều 15.7, UBND xã An Nhơn Tây (TP.HCM) đã có báo cáo nhanh về diễn biến, thiệt hại trong vụ cháy xảy ra ở chợ Lô 6 lúc rạng sáng cùng ngày.

Cháy chợ Lô 6 lúc rạng sáng, 3 ki ốt bị thiêu rụi trong biển lửa

Theo đó, lúc 1 giờ 58 phút ngày 15.7, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy ở khu vực chợ Lô 6, trên tỉnh lộ 7, thuộc xã An Nhơn Tây.

Ngay lập tức, 4 xe nước, 1 xe chuyên dụng cùng 30 chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được điều động, có mặt tại hiện trường lúc 2 giờ 22 phút. Tại đây, cảnh sát triển khai 6 vòi bơm và các đường vòi truyền tiếp nước, các chiến sĩ nỗ lực dập lửa.

Đến 2 giờ 59 phút, đám cháy được khống chế và đến 3 giờ 12 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vụ cháy thiêu rụi các ki ốt có kết cấu khung sắt, vách, mái tôn thuộc 3 hộ kinh doanh trước chợ Lô 6. Các ki ốt này là nơi chứa, bày bán quần áo, giày dép. Chất cháy được ghi nhận là vải, ni lông, nhựa, giấy.

UBND xã An Nhơn Tây báo cáo vụ cháy ở chợ Lô 6, TP.HCM ẢNH: CTV

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong các ki ốt không có người nên không bị thương vong. Kết quả chữa cháy, cơ quan chức năng bảo vệ, ngăn cháy lan qua khu vực chợ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chợ Lô 6 ở ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ), là chợ dân sinh phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa thiết yếu của người dân khu vực. Chợ có quy mô nhỏ, chủ yếu là các ki ốt kinh doanh thực phẩm, quần áo, giày dép và đồ dùng gia đình. Tuy không quá sầm uất, nhưng chợ Lô 6 là điểm trung tâm giao thương của người dân các ấp lân cận, đặc biệt vào các buổi sáng và dịp cuối tuần.

Hiện chợ Lô 6 phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy thuộc UBND xã An Nhơn Tây.

Xã An Nhơn Tây hiện nay được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự diện và quy mô dân số của 3 xã cũ, gồm: Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).