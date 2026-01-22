Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy cửa hàng điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Lê Lâm - Trung Nguyên
22/01/2026 10:02 GMT+7

Một vụ cháy ở cửa hàng điện máy tại phường Long Khánh (Đồng Nai) khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Khoảng 5 giờ sáng 22.1, một cửa hàng hàng điện máy nằm trên đường Hoàng Diệu, thuộc phường Long Khánh (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy.

Cháy cửa hàng điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Cửa hàng này gồm tầng trệt và 1 gác lửng, tổng diện tích khoảng 1.400 m2. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra, khói đen bốc thành cột cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Cháy cửa hàng điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong thương tâm- Ảnh 2.

Dùng cần cẩu phá tầng trên để dập lửa

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Lực lượng chữa cháy đã dùng xe cần cẩu phá khu vực tầng trên của cửa hàng điện máy để dập lửa. 

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã mang mặt nạ phòng độc vào bên trong để tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Cháy cửa hàng điện máy ở Đồng Nai, 2 mẹ con tử vong thương tâm- Ảnh 3.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC mang mặt nạ phòng độc và đeo bình dưỡng khí leo lên trên tìm kiếm nạn nhân mắc mẹt

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Theo đó, đã tìm thấy và đưa ra ngoài 2 nạn nhân là 2 mẹ con (mẹ sinh năm 2000, con sinh năm 2025). 2 nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cứu chữa, nhưng cả 2 đã không qua khỏi.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại đang được thống kê. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

