Thời sự

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
15/01/2026 16:15 GMT+7

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy và bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 15.1 trên quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 15.1 trên quốc lộ 51 đoạn gần ngã ba Bến Gỗ, thuộc phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai).

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 51 ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc đang lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đi Đồng Nai thì lửa bất ngờ phát ra từ đầu máy.

Phát hiện sự việc, tài xế đã cho xe dừng lại và thoát khỏi xe. Lúc này, lửa cháy kèm khói đen ngùn ngụt phun ra từ bên trong đầu xe, sau đó ngọn lửa bao trùm cả xe đầu kéo.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy, ngăn không cho cháy lan ra thùng container phía sau.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi xe đầu kéo. Vụ việc cũng đã khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Quốc lộ 51 đi qua 2 địa phương là Đồng Nai và TP.HCM. Đây là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông rất cao, có thời điểm lên đến 60.000 xe/ngày đêm, vượt xa lưu lượng thiết kế (12.000 xe/ngày đêm). 

Điều này dẫn đến giao thông qua đây thường xuyên quá tải, đường xuống cấp, chỉ một sự cố xảy ra cũng có thể khiến tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

