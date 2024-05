Cháy cửa hàng hoa nhựa, bé trai 12 tuổi tử vong

Ngày 4.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Phạm Quang Hùng, Chủ tịch UBND TT.Thanh Miện, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.

Theo lãnh đạo UBND TT.Thanh Miện, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Công an TT.Thanh Miện nhận được tin báo cháy cửa hàng hoa tại số nhà 422, đường Nguyễn Lương Bằng (TT.Thanh Miện). Chủ nhà là ông Nguyễn Văn Thiện và bà Bùi Thị Oanh.

Hiện trường vụ cháy C.T.V

Công an TT.Thanh Miện đã huy động tổ tự quản về PCCC TT.Thanh Miện điều động 1 xe ô tô chở 1 máy bơm nước, bình chữa cháy cùng 8 cán bộ chiến sĩ công an thị trấn và tổ tự quản về PCCC đến hiện trường phối hợp với công an huyện tổ chức chữa cháy.

Đến 3 giờ 30, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đám cháy là ngôi nhà 1 tầng, có 1 tầng lửng, diện tích khoảng 70 m2, có kết cấu nhà mái tôn, tường xây gạch, chất cháy chủ yếu bên trong nhà là hoa nhựa, xốp, giấy bìa và các vật dụng gia đình.

Vụ hỏa hoạn đã khiến cháu L., con trai của vợ chồng chủ nhà, tử vong C.T.V

Lực lượng chữa cháy đã phun nước khoanh vùng đám cháy ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân lân cận và dập tắt cháy lúc 3 giờ 45.

Vụ hỏa hoạn đã khiến bé trai Nguyễn Quang L. (12 tuổi, con của vợ chồng ông Thiện) tử vong. Về tài sản, đám cháy đã khiến các vật dụng dễ cháy trong gia đình bị hư hỏng gồm hoa nhựa, xốp, giấy bìa và các đồ dùng khác.

"Công an TT.Thanh Miện đang bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy", ông Phạm Quang Hùng thông tin thêm.