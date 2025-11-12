Cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai lúc nửa đêm, người mẹ tử vong

Rạng sáng 12.11, một vụ cháy cửa hàng tạp hóa nghiêm trọng xảy ra tại xã Đức Cơ (Gia Lai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng.

Theo UBND xã Đức Cơ, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, cửa hàng tạp hóa của bà H.T.C (61 tuổi) trên đường Trần Hưng Đạo (tổ 4, xã Đức Cơ) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ bén lửa, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà.

Vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai lúc nửa đêm khiến 2 mẹ con thương vong ẢNH: CTV

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lập tức điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa bốc cao ngay tại khu vực cửa chính, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa sổ bên hông nhà để đưa bà C. và con gái bà là chị H.T.T (39 tuổi) ra ngoài, khẩn trương chuyển đi cấp cứu. Dù được nỗ lực cứu chữa, nhưng bà C. không qua khỏi do bỏng nặng và suy hô hấp; còn chị T. bị bỏng nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, cho biết thời điểm xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa nói trên, có hai ông cháu ngủ ở phòng ngoài nên may mắn thoát được. Bà C. và con gái ngủ ở phòng trong nên bị mắc kẹt, không kịp thoát ra.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa có thể do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.