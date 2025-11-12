Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai lúc nửa đêm, người mẹ tử vong

Trần Hiếu
Trần Hiếu
12/11/2025 10:08 GMT+7

Vụ cháy cửa hàng tạp hóa tại xã Đức Cơ (Gia Lai) xảy ra trong đêm khuya khiến người mẹ tử vong và con gái bị bỏng nặng.

Rạng sáng 12.11, một vụ cháy cửa hàng tạp hóa nghiêm trọng xảy ra tại xã Đức Cơ (Gia Lai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng.

Theo UBND xã Đức Cơ, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, cửa hàng tạp hóa của bà H.T.C (61 tuổi) trên đường Trần Hưng Đạo (tổ 4, xã Đức Cơ) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ bén lửa, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà.

Cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai lúc nửa đêm, 2 mẹ con thương vong - Ảnh 1.

Vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở Gia Lai lúc nửa đêm khiến 2 mẹ con thương vong

ẢNH: CTV

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai lập tức điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lửa bốc cao ngay tại khu vực cửa chính, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa sổ bên hông nhà để đưa bà C. và con gái bà là chị H.T.T (39 tuổi) ra ngoài, khẩn trương chuyển đi cấp cứu. Dù được nỗ lực cứu chữa, nhưng bà C. không qua khỏi do bỏng nặng và suy hô hấp; còn chị T. bị bỏng nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, cho biết thời điểm xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa nói trên, có hai ông cháu ngủ ở phòng ngoài nên may mắn thoát được. Bà C. và con gái ngủ ở phòng trong nên bị mắc kẹt, không kịp thoát ra.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa có thể do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Tin liên quan

Bé trai 5 tuổi nguy kịch vì bỏng xăng trong vụ cháy ở Gia Lai

Bé trai 5 tuổi nguy kịch vì bỏng xăng trong vụ cháy ở Gia Lai

Bé trai 5 tuổi nguy kịch trên giường bệnh vì bỏng xăng ở Gia Lai, mẹ của em đã tử vong trong vụ cháy. Hiện bé đang thở máy và điều trị tích cực.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai chữa cháy Chập điện cháy cửa hàng tạp hóa bốc cháy dữ dội tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận