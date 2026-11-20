Khoảng 22 giờ 30 ngày 19.11, lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn đám cháy cửa hàng thiết bị điện, nước ở thôn Tân Thuận, xã Tân Thành (Lâm Đồng). Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng và nhà bị thiêu rụi, 1 trẻ nhỏ bị bỏng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn như tiếng nổ. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện lửa, khói bốc lên dữ dội từ cửa hàng bán thiết bị điện, nước của ông V.V.L (48 tuổi), nằm ven đường ĐT.712.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng thiết bị điện, nước tại xã Tân Thành, Lâm Đồng ẢNH: CTV

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đáng chú ý, một cây xăng nằm cách cửa hàng này 3 căn nhà. Người dân địa phương đã kéo vòi nước, sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa trong lúc chờ lực lượng chuyên nghiệp đến.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (La Gi), thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cửa trước cửa hàng làm bằng tôn cuốn nên lực lượng chức năng phải phá cửa để phun nước vào bên trong. Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phan Thiết) cũng điều thêm xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ vượt khoảng 40 km đến phối hợp dập lửa.

Lực lượng chữa cháy điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Tấn Lê, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, theo dõi công tác chữa cháy.

Sau khoảng 2 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc khiến 1 trẻ nhỏ là con trong gia đình bị bỏng, phải đưa đi cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe máy bị cháy trơ khung, đồ đạc bên trong cửa hàng và nhà bị hư hỏng; trong đó một phần mái nhà bị đổ sập.

Nhiều xe máy cháy trơ khung, đồ đạc bên trong cửa hàng và nhà bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn ẢNH: CTV

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng thiết bị điện, nước ở xã ven biển Tân Thành.