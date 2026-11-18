Ngày 18.11, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh có 1.262 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, trong đó 1.092 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh và 170 cơ sở do Trung ương chuyển giao. Đến nay, tỉnh đã bố trí sử dụng, chuyển đổi công năng và cho thuê nhiều cơ sở, thu về hơn 26 tỉ đồng.

Thời gian đầu, quá trình rà soát, xây dựng phương án xử lý tại một số địa phương còn chậm, lúng túng. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp chỉ đạo, đôn đốc xử lý nhà, đất dôi dư ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Đến nay, công tác xử lý nhà, đất dôi dư đã có những chuyển biến tích cực. Trong số 806 cơ sở được giao tiếp tục sử dụng, có 132 cơ sở được bố trí làm trụ sở cơ quan, 59 cơ sở phục vụ giáo dục, 19 cơ sở phục vụ y tế... Đáng chú ý, 333 cơ sở được giao cho cấp xã quản lý, chuyển đổi công năng thành không gian văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Rạp 3/4 ở khu Hòa Bình đã được cho thuê ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý, khai thác tài sản công bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Toàn tỉnh đã cho thuê được 177 cơ sở, thu về hơn 26 tỉ đồng. Trong đó, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh cho thuê 62 cơ sở, thu gần 16,4 tỉ đồng; các xã, phường, đặc khu cho thuê 115 cơ sở, thu khoảng 10 tỉ đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư. Ông cũng đánh giá việc chủ động chuyển đổi công năng những trụ sở không còn nhu cầu sử dụng thành không gian văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng là hướng khai thác phù hợp.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực xử lý nhà, đất dôi dư của các đơn vị, địa phương ẢNH: NGUYỄN LUÂN

Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn lớn. Hiện có 253 cơ sở đang trong quá trình xây dựng phương án. Một số cơ sở do Trung ương chuyển giao còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục cũng như việc thống nhất bàn giao, tiếp nhận. Tỉnh đang phối hợp các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương án, đẩy nhanh tiến độ khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.