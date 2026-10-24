Ngày 24.10, tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết, trong danh mục 110 cơ sở nhà, đất được bố trí khai thác, có 97 cơ sở thuộc diện cho thuê và 13 cơ sở đưa ra đấu giá.

Đến nay, 17 cơ sở đang được cho thuê; trong đó, trung tâm cho thuê 16 cơ sở; một cơ sở do Sở Xây dựng cho thuê nhà công vụ và thu tiền là Trường trung cấp Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũ.

Cà Mau cho thuê 17 cơ sở nhà, đất dôi dư ẢNH: G.B

Với 16 cơ sở do trung tâm cho thuê, tổng giá trị thu hơn 7,54 tỉ đồng/năm. Riêng năm 2026, số tiền thu được hơn 2,16 tỉ đồng.

Cụ thể, 12 cơ sở cho thuê theo Nghị quyết 31 của Chính phủ, gồm 2 cơ sở ở Cà Mau và 10 cơ sở ở Bạc Liêu cũ, có tổng giá trị thu hơn 6,2 tỉ đồng/năm; riêng năm 2026 thu hơn 1,75 tỉ đồng. 4 cơ sở còn lại ở Cà Mau cho thuê theo Nghị định 102, tổng giá trị thu hơn 1,33 tỉ đồng/năm.

Trung tâm đã thông báo cho thuê 55 cơ sở; trong đó, 10 cơ sở đang tiếp nhận hồ sơ; 45 cơ sở đã thông báo hai lần nhưng chưa có người thuê.

9 cơ sở khác, gồm 7 ở Bạc Liêu cũ và 2 ở Cà Mau, đã được tiếp nhận, đang hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục cho thuê.

Riêng cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng tạm thời chưa cho thuê do khuôn viên nằm trong địa điểm thực hiện dự án Trường phổ thông liên cấp Cà Mau, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư.

Còn 15 cơ sở chưa tiếp nhận được do chưa xác định ranh giới, mốc giới ngoài thực địa hoặc còn vướng tình trạng lấn, chiếm, cho thuê, cho mượn chưa xử lý xong.

Theo trung tâm, việc khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư được giao bảo đảm tiến độ kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.