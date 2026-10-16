Đà Nẵng cho thuê 433 cơ sở nhà đất, có khu rộng hơn 4 ha

Ngày 16.10, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành thông báo về việc cho thuê ngắn hạn các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất được giao quản lý, hạn chế tình trạng bỏ trống, gây lãng phí tài sản công.

Trụ sở UBND quận Hải Châu (cũ) tại số 270 Trần Phú (Đà Nẵng) nằm trong danh mục cơ sở nhà, đất được đưa ra cho thuê ngắn hạn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo danh mục công bố, có tổng cộng 433 cơ sở nhà, đất được đưa ra cho thuê, chia thành 21 đợt tại nhiều xã, phường. Trong đó, đợt 15 có số lượng nhiều nhất với 37 cơ sở; đợt 21 có 36 cơ sở và đợt 14 có 34 cơ sở. Thời gian phát hành, tiếp nhận và mở hồ sơ được thực hiện theo lịch cụ thể của từng đợt.

Đáng chú ý, danh mục cho thuê có nhiều địa điểm quy mô lớn. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Quảng Nam có diện tích 43.425 m²; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Tam An rộng 41.140 m²; vườn ươm Hòa Ninh (giai đoạn 3) rộng hơn 40.000 m² và Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05 - 06 (cũ) có diện tích 37.667 m².

Tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, danh mục có trụ sở UBND quận Hải Châu (cũ) ở số 270 Trần Phú có diện tích đất 5.015 m², khu đất số 135 Minh Mạng rộng 2.571 m² và khu vườn ươm số 7 (khu Tiên Sơn) rộng 14.521 m².

Một góc trụ sở UBND quận Hải Châu (cũ), nơi có tổng diện tích 5.015 m² được đưa ra cho thuê với thời hạn 60 tháng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo thông báo, thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất là 60 tháng. Tùy từng vị trí, mục đích sử dụng được phép gồm giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và hoạt động ươm tạo cây giống, con giống, trồng hoa, cây cảnh.

Đối với mục đích thương mại dịch vụ, các cơ sở có thể được sử dụng để kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh, cửa hàng giới thiệu, trưng bày và mua bán sản phẩm. Tuy nhiên, không được sử dụng làm cơ sở lưu trú hoặc để ở.

Người thuê đặt cọc 10% giá trị tiền thuê

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quy định người tham gia thuê đất ngắn hạn phải đáp ứng các điều kiện theo thông báo.

Đối với tổ chức, phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với cá nhân, phải từ đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân đang nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà, đất của Nhà nước; đang trong thời gian bị từ chối tiếp nhận hồ sơ do bỏ cọc, vi phạm hợp đồng hoặc chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng... thì không được đăng ký thuê.

Cơ sở nhà đất số 307 Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ) là đất thương mại dịch vụ, được cho thuê với thời gian 60 tháng ẢNH: HUY ĐẠT

Để tham gia thuê, tổ chức, cá nhân phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị tiền thuê đất tính theo giá khởi điểm, trên toàn bộ diện tích và thời gian thuê của khu đất. Khoản tiền này phục vụ tháo dỡ công trình theo quy định, không được khấu trừ vào tiền thuê đất. Hồ sơ đăng ký phải kèm chứng từ nộp tiền đặt cọc.

Người tham gia tự niêm phong hồ sơ và bỏ trực tiếp vào thùng hồ sơ niêm phong theo hướng dẫn. Một tổ chức, cá nhân có thể đăng ký thuê nhiều khu đất, nhưng mỗi khu đất chỉ được nộp một bộ hồ sơ. Thông tin về vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, đơn giá khởi điểm, tiền đặt cọc và lịch tiếp nhận hồ sơ của từng cơ sở được công bố kèm theo thông báo.

Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận tại Phòng Đấu giá và giá đất (địa chỉ 147 Phan Thanh, phường Thanh Khê) và các chi nhánh khu vực của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Việc nộp hồ sơ thực hiện trong giờ hành chính.

Việc đưa 433 cơ sở nhà, đất ra cho thuê nằm trong "Chiến dịch 90 ngày đêm" nhằm khai thác ngắn hạn hiệu quả quỹ nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý. Chiến dịch đặt mục tiêu đưa 100% cơ sở đủ điều kiện vào khai thác, ưu tiên các khu đất sạch, không bị lấn chiếm, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và phù hợp nhu cầu thị trường.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức cho thuê toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý đủ điều kiện khai thác.

Ngoài danh mục đã công bố, trung tâm cũng khuyến khích người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất công phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ động gửi đề xuất để đơn vị tổng hợp, kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét đưa vào danh mục cho thuê theo quy định.