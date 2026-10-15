Camera phạt nguội ở Đà Nẵng phát hiện gần 37.000 vi phạm giao thông, phạt hơn 38 tỉ đồng

Chiều 15.10, đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội do bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban, làm trưởng đoàn, khảo sát thực tế tại Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, camera giám sát trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khảo sát thực tế tại Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng

ẢNH: CTV

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng CSGT báo cáo tình hình vận hành hệ thống camera giám sát, kết quả phát hiện, xử lý vi phạm và quy trình xử phạt trên môi trường điện tử. Các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cùng kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật cũng được đoàn công tác trao đổi, làm rõ.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, Trung tâm camera giám sát, xử lý vi phạm hiện quản lý 274 camera tại 101 vị trí, gồm 217 camera xử lý vi phạm, 53 camera quan sát và 4 camera nhận diện biển số.

Hệ thống camera phạt nguội về giao thông góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện vi phạm, hỗ trợ quản lý, điều hành giao thông và giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Trung tâm camera giám sát, xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng hiện quản lý 274 camera tại 101 vị trí

ẢNH: CTV

Theo thống kê, từ ngày 1.7.2025 đến 30.9.2026, lực lượng CSGT toàn thành phố phát hiện, xử lý 135.180 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với số tiền phạt ước tính 142 tỉ đồng. Riêng qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện, gửi thông báo 36.932 trường hợp, xử lý 26.960 trường hợp, với số tiền phạt hơn 38 tỉ đồng.

Trong đó, hệ thống camera do UBND thành phố Đà Nẵng lắp đặt phát hiện, gửi thông báo 24.140 trường hợp, xử lý 17.863 trường hợp, với số tiền phạt hơn 25 tỉ đồng. Hệ thống camera trên tuyến quốc lộ 1 (qua địa phận Đà Nẵng) do Cục CSGT triển khai phát hiện, gửi thông báo 12.792 trường hợp, xử lý 9.097 trường hợp, với số tiền phạt hơn 13 tỉ đồng.

Hệ thống camera giám sát góp phần phát hiện, xử lý vi phạm và hỗ trợ điều hành giao thông tại Đà Nẵng ẢNH: CTV

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Phương Thủy ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao các ý kiến trao đổi sát thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: CTV

Theo bà Thủy, những thông tin, số liệu và kiến nghị tại buổi khảo sát, nhất là về thẩm quyền xử phạt, điều kiện tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm và xử phạt trên môi trường điện tử, sẽ được đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ quá trình thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Bà Thủy nhấn mạnh, việc sửa đổi quy định pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, rõ ràng, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hệ thống camera giúp lực lượng chức năng phát hiện vi phạm mà không phải bố trí cán bộ trực tiếp tại mọi vị trí giám sát ẢNH: CTV

Đối với xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý gắn với điều kiện hạ tầng, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu chuyển đổi số; bảo đảm việc phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, công khai và minh bạch. Kết quả khảo sát tại Công an thành phố Đà Nẵng sẽ là cơ sở thực tiễn để đoàn công tác nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện dự thảo luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

