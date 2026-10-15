Đà Nẵng chấm KPI lãnh đạo qua việc xử lý nhà, đất dôi dư

Ngày 15.10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Đối với những cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án xử lý, nhất là những trường hợp đã được cơ quan thanh tra chỉ ra tồn tại, hạn chế.

Thành phố đặt mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất công bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định trong năm 2026. Những cơ sở đủ điều kiện phải được đưa vào xử lý, khai thác ngay, không để tài sản công tiếp tục bị bỏ trống, gây lãng phí nguồn lực.

Nhiều trụ sở ở phía nam thành phố Đà Nẵng bỏ hoang sau sáp nhập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đã tiếp nhận, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng được yêu cầu khẩn trương rà soát, bảo đảm danh mục đầy đủ, chính xác; tổ chức xử lý, khai thác theo phương án phù hợp, hoàn thành trước ngày 15.12.2026.

Với những cơ sở đã có quyết định giao nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận, các đơn vị liên quan phải khẩn trương phối hợp thực hiện. Đặc biệt, những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới hoặc hiện trạng nhà, đất phải hoàn thành bàn giao, tiếp nhận trước ngày 15.11. Các khó khăn vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả xử lý tài sản công

Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, tham mưu ban hành các văn bản cần thiết, đôn đốc tiến độ và theo dõi việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý nhà, đất dôi dư. Phải kịp thời báo cáo những trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn hoặc có dấu hiệu trục lợi trong quá trình xử lý tài sản công.

Đối với các cơ sở đã được phê duyệt phương án điều chuyển làm trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp, đơn vị tiếp nhận phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức sửa chữa, cải tạo nếu cần thiết để đưa vào sử dụng. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng cơ sở đã được bàn giao nhưng tiếp tục bỏ trống.

Theo thống kê, sau sắp xếp, toàn thành phố Đà Nẵng có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ được giao khẩn trương xây dựng, đưa vào áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gắn với công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Việc đưa nhiệm vụ này vào tiêu chí đánh giá KPI được kỳ vọng tạo chuyển biến về trách nhiệm của người đứng đầu, thúc đẩy tiến độ xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó, hạn chế tình trạng né tránh trách nhiệm, kéo dài thủ tục hoặc để tài sản công không được khai thác hiệu quả.