Quảng Trị vừa cho thuê 5 trụ sở dôi dư, thu hơn 1 tỉ đồng mỗi năm

Ngày 9.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đã ký hợp đồng cho thuê trụ sở Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà cũ với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Năng lượng Xanh.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà cũ đã được Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Năng lượng Xanh thuê ANH: T.L

Trụ sở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện công viên Fidel, có diện tích đất 1.750 m², tổng diện tích sàn sử dụng 2.775 m². Công trình cao 4 tầng, được cho thuê trong 5 năm để phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ.

Theo hợp đồng, đơn giá thuê là 176.302 đồng/m²/năm, tương ứng tổng tiền thuê 489 triệu đồng/năm, tương đương hơn 40 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp thanh toán tiền thuê theo quý.

Đại diện doanh nghiệp cho biết tòa nhà còn một số hạng mục hư hỏng, cần được sửa chữa, hoàn thiện. Công ty đang tính toán phương án khai thác kinh doanh, đồng thời dự kiến đầu tư thêm để khắc phục các vấn đề liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, thang máy và những hạng mục khác.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà cho hay đây là trụ sở dôi dư đầu tiên tại phường Đông Hà được cho thuê thành công. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà được giao quản lý 6 trụ sở thuộc diện dôi dư. Trong đó, 3 trụ sở đã được thông báo mời nhà đầu tư quan tâm, 3 trụ sở còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ.

Ông Thái Vĩnh Hải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà (phải), ký kết hợp đồng với ông Bùi Viết Anh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Năng lượng Xanh) ẢNH: T.L

Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cũng vừa cho thuê thành công 4 trụ sở dôi dư, gồm trụ sở Viện KSND tỉnh Quảng Trị cũ tại phường Đông Hà; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Nhà khách huyện Tuyên Hóa và trụ sở Văn phòng đại diện Minh Hóa tại phường Đồng Hới. Các địa điểm này có diện tích sử dụng từ 160 - 870 m².

Trước khi tổ chức chào giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đưa ra tổng giá thuê khởi điểm của 4 trụ sở là 319,8 triệu đồng/năm. Sau khi mở hồ sơ, tổng giá trúng thuê đạt 610,5 triệu đồng/năm.

Trụ sở Văn phòng đại diện huyện Minh Hóa cũ ở phường Đồng Hới vừa được đồng ý cho thuê ẢNH: THANH LỘC

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị cho biết việc cho thuê được thực hiện theo Nghị quyết 31 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư. Theo phương thức chào giá, các tổ chức, cá nhân đề xuất mức thuê và đơn vị đưa ra giá cao nhất được lựa chọn. Có 21 tổ chức, cá nhân tham gia chào giá đối với 4 trụ sở, trong đó một số địa điểm nhận được mức giá cao gấp đôi.