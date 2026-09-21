Khởi tố nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Xuyên

‎Chiều 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Kỳ Trí (43 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang), nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố, cấm khỏi đi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Kỳ Trí để điều tra về hành vi tham ô tài sản ẢNH: CAAG

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2025 do kinh doanh thua lỗ và nợ nần nhiều người nên Nguyễn Kỳ Trí đã tự ý rút gần 1,6 tỉ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực I, tỉnh An Giang). Số tiền này được Trí sử dụng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và mua vật liệu xây dựng làm công trình dân sinh do ông Trí thi công.

Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trí để thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.