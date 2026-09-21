Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo 'chạy' dự án chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (50 tuổi), Giám đốc Công ty XNK Hòa Hiệp Phát (phường Bình Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thái Huy Phong (trái) và Trần Nhật Trường bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 13 tỉ đồng ẢNH: CACC

Theo điều tra, Thái Huy Phong và Trần Nhật Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng thực tế, công ty do Phong và Trường làm giám đốc không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký mà chủ yếu thực hiện việc "chạy" xin đầu tư dự án và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp với diện tích lớn do nhà nước quản lý tại địa bàn các huyện: Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang). Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện dự án.

Phong "nổ" với Trường là bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường là các thửa đất có thể xin được chủ trương.

Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 đối tác để thực hiện xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, cả 2 đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỉ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.