Khởi tố bị can dùng clip nhạy cảm quấy phá người yêu cũ lấy chồng

Ngày 16.9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố Hà Hồng Đức (28 tuổi, ở xã M'Đrắk, Đắk Lắk) về tội làm nhục người khác. Bị can Đức bị cáo buộc dùng clip nhạy cảm đe dọa người yêu cũ.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã M'Đrắk xác minh đơn tố giác của chị N.T.L (23 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) về việc bị Đức sử dụng hình ảnh, clip nhạy cảm để đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Hà Hồng Đức (bên trái) bị khởi tố để điều tra hành vi dùng clip nhạy cảm quấy phá người yêu cũ ở Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị L. quen biết nhau năm 2023 tại Đài Loan. Sau thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Khoảng tháng 7.2025, trong quá trình trò chuyện với chị L. qua mạng xã hội, Đức tự ý ghi lại màn hình 9 video có hình ảnh nhạy cảm của chị L. mà không được người này đồng ý.

Sau đó, khi biết Đức đã kết hôn, chị L. chủ động chia tay và không còn liên lạc với người này. Đức trở về sinh sống, làm việc tại xã M'Đrắk.

Cuối năm 2025, chị L. quen một người đàn ông tại Đài Loan và kết hôn.

Biết người yêu cũ đã lập gia đình, Đức nhiều lần gọi điện gây phiền hà, quấy phá. Chị L. nhiều lần khuyên can, đề nghị Đức không thực hiện những hành động ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng người này không nghe.

Ngày 8.5, thông qua mạng xã hội, Đức gửi cho chị L. một clip nhạy cảm dài khoảng 24 giây, trong đó có hình ảnh người phụ nữ để lộ cơ thể.

Sau khi nhận clip, chị L. trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.