Chuyển trụ sở UBND quận cũ thành trường học, 1 phường ở TP.HCM vẫn thiếu trường

Chiều 1.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp, UBND phường Thới An đã thông tin về tình hình học sinh, trường học trên địa bàn.

Phường Thới An t hiếu nhiều phòng học ở các cấp

Phường Thới An hiện có hơn 27.000 người trong độ tuổi đi học từ 3 - 18 tuổi. Trong bối cảnh nhu cầu trường lớp còn lớn, việc chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường học được địa phương đánh giá giúp bổ sung chỗ học, nhưng chưa giải quyết hết áp lực.

Theo UBND phường Thới An, địa bàn hiện có 570 phòng học, đạt tỷ lệ 209,8 phòng học/10.000 dân. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra là 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ chiều 1.10 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo trong giai đoạn 2026 - 2030, số người trong độ tuổi đi học trên địa bàn mỗi năm tăng khoảng 4 - 5%, tương ứng từ 975 đến 1.218 trẻ.

Ở bậc mầm non, phường Thới An có 74 cơ sở giáo dục, gồm 6 trường công lập, 9 trường ngoài công lập và 59 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non độc lập tư thục. Tổng số trẻ mầm non là 7.108, với 327 phòng học.



Áp lực bắt đầu rõ hơn ở bậc tiểu học. Toàn phường có 5 cơ sở giáo dục, gồm 4 trường công lập và 1 trường ngoài công lập, với 8.145 học sinh nhưng chỉ có 125 phòng học.

Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày hiện đạt 14,77%. Theo tính toán của địa phương, để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân, bậc tiểu học cần tăng thêm 3 trường và 122 phòng học.

Ở bậc THCS, phường có 3 trường công lập và 2 trường phổ thông ngoài công lập có nhiều cấp học. Tổng số học sinh là 6.006 em, trong khi hiện có 90 phòng học. Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 27,95%.

Để đáp ứng chỉ tiêu, địa phương xác định cần bổ sung thêm 2 trường và 94 phòng học ở bậc THCS.

Đặc biệt, trên địa bàn phường Thới An hiện không có trường THPT công lập độc lập. Phường chỉ có 1 cơ sở ngoài công lập liên cấp THCS - THPT và 1 cơ sở ngoài công lập liên cấp tiểu học - THCS - THPT.

Số phòng học THPT công lập hiện hữu bằng 0. Theo nhu cầu được địa phương xác định, bậc THPT cần thêm 4 trường và 226 phòng học để bảo đảm chỉ tiêu.

Trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường học liên cấp

Trong bối cảnh đó, một phần áp lực trường lớp được địa phương giải quyết bằng việc tận dụng tài sản công sau sắp xếp.

Cơ sở tại số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, trước đây là trụ sở UBND quận 12, có diện tích hơn 3,2 ha. Sau khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương, cơ sở này được xem xét điều chuyển từ khối hành chính sang ngành giáo dục để chuyển đổi thành Trường tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng.

Theo UBND phường Thới An, việc tận dụng quỹ nhà, đất có sẵn giúp rút ngắn thời gian cải tạo, bổ sung phòng học và phòng chức năng, qua đó giảm một phần áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Trụ sở UBND quận 12 cũ được chuyển thành trường học nhưng phường Thới An vẫn thiếu trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Khuôn viên rộng, các dãy nhà kiên cố và hội trường sẵn có cũng là điều kiện để cải tạo thành trường liên cấp, tổ chức học bán trú và bố trí không gian vui chơi, vận động cho học sinh.

Tuy nhiên, việc biến một trụ sở hành chính thành trường học cũng đặt ra những yêu cầu khác so với công năng ban đầu.

Các phòng làm việc, hội họp phải được cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn lớp học về ánh sáng, thông gió, kích thước phòng và lối thoát hiểm. Nhà vệ sinh cho học sinh, khu bán trú, sân chơi, khu vận động cũng cần được thiết kế lại hoặc bổ sung.

Lo ùn tắc khi trường liên cấp đi vào hoạt động

Theo UBND phường Thới An, các trụ sở hành chính thường nằm trên những trục đường chính hoặc khu vực có mật độ giao thông cao. Khi chuyển thành trường học, nhất là trường liên cấp quy mô lớn, lượng phụ huynh đưa đón học sinh tập trung vào giờ cao điểm có thể gây ùn tắc cục bộ.



Do đó, địa phương cho rằng cần tính toán phương án phân luồng, đồng thời bố trí khu vực chờ, đưa đón học sinh hợp lý bên trong hoặc sát khuôn viên trường.

Về lâu dài, Thới An vẫn phải tiếp tục tìm thêm quỹ đất và nguồn lực đầu tư trường học. Qua rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, địa phương đề nghị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quỹ đất giáo dục phù hợp với nhu cầu phát triển.

UBND phường Thới An cũng kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất UBND TP.HCM xem xét bổ sung 6 dự án giáo dục, tổng mức đầu tư khoảng 2.269 tỉ đồng, vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.