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Thời sự

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học

Sỹ Đông
Sỹ Đông
Trụ sở UBND quận 12 và Tân Phú cũ sẽ chuyển thành Trường liên cấp Lê Thị Riêng và Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, đón học sinh ngay năm học 2026 - 2027.

UBND TP.HCM vừa giao Sở GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 và Tân Phú cũ thành trường học, khai thác trước ngày 30.8, kịp phục vụ năm học mới.

Với hàng trăm nhà đất dôi dư, Sở Tài chính TP.HCM cho biết sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng để phục vụ người dân như trường hợp trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 và Q.Tân Phú cũ. Nếu không thể phục vụ cho các mục đích trên thì giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 1.

Trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ xây dựng trên khu đất rộng hơn 3,2 ha, có 2 mặt tiền đường Lê Thị Riêng và quốc lộ 1

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 2.

Sau khi cấp quận chấm dứt hoạt động, UBND TP.HCM đã điều chỉnh công năng trụ sở thành trường học

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 3.

Sau một năm bỏ trống, nhiều hạng mục của trụ sở dần xuống cấp, cỏ mọc um tùm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 4.

Ghi nhận vào ngày 17.7, một nhóm công nhân đang thi công sửa chữa dãy nhà chính, các cổng ra vào đều có lực lượng bảo vệ túc trực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 5.

Công tác cải tạo, sửa chữa đang được tiến hành khẩn trương. UBND TP.HCM yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30.8 để đón học sinh ngay năm học 2026 - 2027

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 6.

Sau khi cải tạo trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ thành trường học, ngôi trường được đặt theo tên nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. TP.HCM dự định thí điểm mô hình y tế học đường gắn với trạm y tế phường tại ngôi trường này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 7.

Trụ sở của UBND quận Tân Phú cũ (nay thuộc phường Tân Phú, TP.HCM) rộng hơn 13.000 m2 chuyển thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 8.

Trụ sở này có 3 mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, đường Lũy Bán Bích, một tuyến đường mới mở (chưa đặt tên) và phía sau là hẻm 562 Lũy Bán Bích

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 9.

Nhân viên công ty vận chuyển khuân vác bàn ghế, thiết bị từ trụ sở ra ngoài để chuẩn bị công tác sửa chữa, cải tạo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 10.

Lãnh đạo UBND phường Tân Phú cho biết việc bàn giao trụ sở làm Trường THPT Thoại Ngọc Hầu không chỉ giải bài toán trường lớp cho học sinh bậc THPT trên địa bàn phường mà còn cho các phường khác trên toàn thành phố

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học- Ảnh 11.

Sau sáp nhập, TP.HCM có hàng trăm nhà đất dôi dư. Chính quyền thành phố khẳng định ưu tiên điều chuyển công năng trụ sở dôi dư sang mục đích giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và công trình công cộng

ẢNH: NHẬT THỊNH

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