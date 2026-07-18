Cận cảnh trụ sở UBND quận 12, Tân Phú cũ chuyển thành trường học

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Trụ sở UBND quận 12 và Tân Phú cũ sẽ chuyển thành Trường liên cấp Lê Thị Riêng và Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, đón học sinh ngay năm học 2026 - 2027.
UBND TP.HCM vừa giao Sở GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 và Tân Phú cũ thành trường học, khai thác trước ngày 30.8, kịp phục vụ năm học mới.
Với hàng trăm nhà đất dôi dư, Sở Tài chính TP.HCM cho biết sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng để phục vụ người dân như trường hợp trụ sở Quận ủy - UBND Q.12 và Q.Tân Phú cũ. Nếu không thể phục vụ cho các mục đích trên thì giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách.
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