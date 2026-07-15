TP.HCM chuyển 2 trụ sở làm trường học, thí điểm mô hình y tế học đường

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương triển khai kết luận của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM về việc bố trí trụ sở dôi dư sau sắp xếp để phục vụ giáo dục.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, cải tạo Trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu và Trường liên cấp Lê Thị Riêng để đưa vào khai thác trước ngày 30.8, kịp phục vụ năm học mới.

Đây là 2 cơ sở được hình thành từ việc bố trí, chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư tại phường Tân Phú và phường Thới An sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, 2 nhà đất trên là trụ sở của UBND quận Tân Phú và quận 12.

Trụ sở UBND quận 12 cũ (TP.HCM) được chuyển làm trường học liên cấp ẢNH: UBND QUẬN 12

Không chỉ dừng ở việc đưa các công trình vào sử dụng, UBND TP.HCM còn giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế, UBND phường Tân Phú và phường Thới An nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm mô hình y tế học đường tại 2 trường này.

Theo định hướng của thành phố, mô hình sẽ gắn hoạt động của nhà trường với trạm y tế phường nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường y tế dự phòng cho học sinh, đồng thời phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Song song đó, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, điều phối mạng lưới trường học theo cụm liên phường, liên khu vực; nghiên cứu bố trí mô hình trường liên cấp tại các địa bàn có điều kiện phù hợp.

Việc quy hoạch theo quy mô liên khu vực được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực đầu tư, thay vì phát triển trường học riêng lẻ theo từng đơn vị hành chính.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ quỹ đất công, trụ sở, cơ sở nhà đất của các trường trung cấp, cao đẳng dôi dư sau sắp xếp cũng như các cơ sở công chưa khai thác hiệu quả.

Trên cơ sở rà soát, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở này để phát triển trường học, cơ sở y tế và các thiết chế phục vụ cộng đồng, trong đó tập trung bổ sung trường học tại những địa bàn còn thiếu phòng học hoặc cần chuẩn hóa cơ sở vật chất.