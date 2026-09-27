TP.HCM dùng nhà đất công dôi dư để giảm tải bệnh viện

Ngày 24.9, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan khảo sát, làm việc về việc phát triển, mở rộng cơ sở y tế trên địa bàn. Đây là đợt khảo sát thứ 5 của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM về việc bố trí, chuyển đổi công năng các trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp, trong đó ưu tiên lĩnh vực y tế.

Phục vụ bệnh nhân

Tại cuộc khảo sát và làm việc, lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo khu nhà đất công rộng 6.199 m² tại số 187/4 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, làm cơ sở 1 Bệnh viện (BV) Tâm thần để cấp cứu, điều trị người lớn. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cải tạo trong khoảng 3 tháng, đưa cơ sở vào hoạt động đầu năm 2027. Khi đó, cơ sở 1 hiện hữu tại 766 Võ Văn Kiệt, phường Chợ Quán, sẽ được di dời, trả lại cho BV Bệnh nhiệt đới khai thác.

Cảnh quá tải tại BV Đại học Y Dược TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Với BV Nguyễn Tri Phương, trong thời gian cải tạo, xây dựng các khối nhà mới, TP.HCM giao BV sử dụng nhà đất công tại 314 Trần Phú, phường An Đông để duy trì hoạt động khám, chữa bệnh; bố trí khu đất 843 Võ Văn Kiệt, phường An Đông để BV tạm làm kho trong quá trình xây dựng tại cơ sở chính.

Trạm y tế phường Chợ Lớn tại số 1 Đặng Thái Thân, có diện tích xây dựng gần 6.000 m², được giao cho BV Đại học Y Dược TP.HCM khai thác để giảm tải, đồng thời tiếp tục tìm địa điểm phù hợp để bố trí trạm y tế mới. Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu rà soát nhà đất là trụ sở Chi cục Thuế quận 5 trước đây trên đường Trần Phú hiện bỏ trống, để nghiên cứu chuyển đổi công năng phục vụ y tế.

PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc BV Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết BV hiện tiếp nhận khoảng 9.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và gần 1.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Việc có thêm mặt bằng giúp BV mở rộng không gian khám, chữa bệnh, giảm áp lực tại cơ sở hiện hữu. BV cũng mong muốn tiếp tục được thành phố hỗ trợ thêm mặt bằng để phát triển các trung tâm chuyên sâu trong thời gian tới.

UBND TP.HCM vừa quyết định giao khu đất 874 m² tại số 440 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú (trụ sở Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức cũ), cho BV Lê Văn Việt quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo lãnh đạo BV này, cơ sở có 1 trệt, 2 lầu, trong đó có hội trường. Khi tiếp nhận, BV dự kiến bố trí phòng khám, một số dịch vụ mới và chuyển một số phòng chức năng sang cơ sở này. BV đang chờ cơ quan chức năng bàn giao để cải tạo, sửa chữa đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, BV Lê Văn Việt còn đề xuất được tiếp nhận thêm cơ sở của BHXH quận 9 cũ, nằm liền kề số 440 Lê Văn Việt. Cơ sở này rộng khoảng 800 m². BV sẽ bố trí tại đây các hoạt động khám, tầm soát bệnh cho người dân, góp phần giảm áp lực cơ sở hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

TP.HCM đi đầu

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang đi đầu trong việc tận dụng trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp để phục vụ y tế. Thay vì để tài sản công bỏ trống, thành phố rà soát, chuyển đổi công năng phù hợp, ưu tiên những cơ sở có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng.

BV Lê Văn Việt (BV quận 9 cũ) phải cơi nới xung quanh khuôn viên mới đủ chỗ cho bệnh nhân khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Thời gian qua, TP.HCM đã bố trí cơ sở dôi dư cho BV Mắt, BV Tai mũi họng, BV Nhân dân 115, BV Tâm thần cơ sở 3. Thành phố tiếp tục nghiên cứu bố trí cơ sở cho BV Truyền máu - huyết học, BV Phạm Ngọc Thạch; đồng thời định hướng mở rộng BV Thủ Đức, BV Lê Văn Việt và BV Lê Văn Thịnh…

Quan điểm của TP.HCM là không để đất công bỏ trống trong khi BV thiếu mặt bằng. Việc chuyển đổi phải vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa phù hợp định hướng lâu dài, qua đó khai thác hiệu quả tài sản công và mở rộng không gian chăm sóc sức khỏe cho người dân. TP.HCM cũng định hướng từng bước di dời một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực trung tâm khi đủ điều kiện, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian đô thị. Tuy nhiên, trong mọi phương án, việc cung cấp dịch vụ y tế cho người dân phải được duy trì liên tục.

Hiệu quả rõ rệt

"Sau khi được TP.HCM giao trụ sở dôi dư, BV đã có thêm không gian để phục vụ bệnh nhân. Trước mắt là bố trí thêm được phòng khám, phòng tư vấn, tăng khu vực tiếp nhận và khu vực ngồi chờ dành cho bệnh nhân, qua đó tăng sự hài lòng của nhân viên y tế và bệnh nhân", bác sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc BV Mắt TP.HCM, nói.

Về chuyên môn, BV Mắt cũng có điều kiện để sắp tới triển khai thêm nhiều dịch vụ mà trước đây do cơ sở vật chất hạn hẹp, chưa thể triển khai: Ngân hàng giác mạc, khu pha chế thuốc tập trung, khu chụp MRI, khu đào tạo phẫu thuật mô phỏng, khu kiểm soát nhiễm khuẩn tập trung, khu phẫu thuật trung phẫu trong ngày, khoa Kiểm soát cận thị, Trung tâm phục hồi chức năng thị giác và khu khám theo yêu cầu.

Cùng góc nhìn, PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc BV Tai mũi họng TP.HCM, chia sẻ, sau khi được UBND TP.HCM giao trụ sở dôi dư, BV đã từng bước cải tạo, tổ chức lại công năng và đưa cơ sở mới vào hoạt động. Qua thực tế triển khai, BV nhận thấy chủ trương này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp mở rộng năng lực tiếp nhận và phục vụ người bệnh mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển chuyên môn trong thời gian tới.

Về chuyên môn, BV đã thành lập thêm 5 khoa, gồm: Ung bướu, Cấy ốc tai điện tử, Tai thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, và Điều trị trong ngày.

"Việc mở rộng cơ sở không chỉ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị người bệnh nội trú mà còn tạo nền tảng thuận lợi để BV tổ chức, đầu tư và phát triển đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tai mũi họng. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp, đồng thời từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, hiện đại", Giám đốc BV Tai mũi họng nói.

BV Tai mũi họng cũng đã triển khai kỹ thuật chụp cộng hưởng từ MRI ngay tại tầng trệt khu nhà mới. Khu vực cấp cứu được mở rộng, tăng khả năng tiếp nhận, theo dõi và xử trí người bệnh trong các tình huống cấp cứu tai mũi họng. Qua thực tế hoạt động, BV Tai mũi họng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực của người bệnh về cơ sở vật chất khang trang, quy trình thuận tiện, thời gian chờ được rút ngắn và không gian khám, điều trị thoải mái hơn. Sự hài lòng của người bệnh và điều kiện làm việc của nhân viên y tế từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hình ảnh của BV.

Những kết quả bước đầu cho thấy việc sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư dành cho y tế là một chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa thiết thực. Chủ trương này vừa góp phần khai thác hiệu quả tài sản công, vừa giảm áp lực cho cơ sở hiện hữu, mở rộng khả năng phục vụ người dân và tạo tiền đề để BV phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. PGS-TS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc BV Tai mũi họng TP.HCM



