TP.HCM dùng hàng loạt nhà đất công dôi dư để giảm tải bệnh viện

Ngày 24.9, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đi khảo sát, làm việc về phát triển, mở rộng trụ sở các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM.

Đây là đợt khảo sát thứ 5 của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM về chủ đề này trong bối cảnh quá tải bệnh viện, nhà đất công dôi dư sau sắp xếp.

Giải quyết ngay cơ sở 1 Bệnh viện Tâm thần

Một trong những nội dung được ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu xử lý ngay là cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Theo lãnh đạo thành phố, cơ sở 1 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM khám và cấp cứu tâm thần người lớn, hiện có diện tích chưa đến 1.000 m² nhưng mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 người. Không gian chật hẹp, thiếu nơi lưu bệnh nhân cấp cứu, gây áp lực lớn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Trước đó, cơ sở dành cho trẻ em của Bệnh viện Tâm thần cũng trong tình trạng tương tự. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300 - 500 lượt trẻ nhưng cơ sở chỉ rộng 218 m², dẫn đến tình trạng bệnh nhân phải chờ tại hành lang, khu vực trước nhà vệ sinh. TP.HCM đã yêu cầu cải tạo khẩn cơ sở dành cho trẻ em. Sau khoảng 1 tháng sửa chữa, cơ sở mới đã được đưa vào sử dụng theo hướng khang trang, thông thoáng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM chỉ đạo giải quyết ngay tình trạng quá tải tại cơ sở 1 Bệnh viện Tâm thần ẢNH: DUY TÍNH

Đối với cơ sở phục vụ bệnh nhân tâm thần người lớn, thành phố thống nhất tận dụng khu nhà đất công 6.199 m² (5 khu nhà với diện tích sàn sử dụng 4.352 m², đang bỏ trống nhiều năm tại số 187/4 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, do Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng - Sở Xây dựng quản lý) để cải tạo, tạm thời bố trí hoạt động khám, cấp cứu và điều trị.

Sở Y tế được giao phối hợp Sở Tài chính khẩn trương tìm nguồn kinh phí cải tạo. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, nước thải y tế và các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Mục tiêu là hoàn thành việc cải tạo cơ sở này trong 3 tháng để đi vào hoạt động đầu năm 2027, đồng thời di dời, trả mặt bằng cơ sở 1 (766 Võ Văn Kiệt, phường Chợ Quán) cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Bố trí trụ sở cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang xây mới một số khối nhà. Vì vậy, thành phố bố trí khu đất 843 Võ Văn Kiệt, phường An Đông để bệnh viện tạm làm kho trong quá trình xây dựng tại cơ sở chính.

Thành phố thống nhất nghiên cứu tạm sử dụng khu nhà đất công dôi dư tại 314 Trần Phú, phường An Đông để duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian bệnh viện thực hiện dự án đầu tư công. Đáng chú ý, cơ sở này được định hướng theo mô hình "2 trong 1": vừa là cơ sở giảm tải cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, vừa có thể bố trí Trạm y tế phường An Đông.

Cơ sở này sẽ được giao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trong quá trình cải tạo, xây mới các khối nhà bệnh viện ẢNH: DUY TÍNH

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc bố trí cơ sở tạm thời phải bảo đảm hoạt động điều trị, không chỉ phục vụ khối hành chính. Nguyên tắc xuyên suốt là dù bệnh viện di dời hoặc xây dựng cơ sở mới, việc cung cấp dịch vụ y tế cho người dân không được gián đoạn.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát thêm nhà đất 262 - 264 Trần Phú (trụ sở Chi cục Thuế quận 5 cũ), hiện đang bỏ trống để nghiên cứu chuyển đổi công năng phục vụ y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong khu vực.

Theo bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện là cơ sở y tế có lịch sử lâu đời, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, diện tích không còn đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong bối cảnh lượng bệnh nhân ngày càng đông. Trước thực trạng này, lãnh đạo ngành y tế cùng chính quyền thành phố đang triển khai kế hoạch tận dụng các mặt bằng dôi dư để cải tạo, mở rộng không gian khám chữa bệnh và di dời bộ máy hành chính nhằm phục vụ việc thi công các khối nhà mới.

Trọng tâm của chiến lược này là hướng tới mô hình y học gia đình và chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó các bệnh viện hạng một sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế địa phương. Mục tiêu cuối cùng của quá trình chuyển đổi này là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giảm bớt áp lực chen chúc cho người dân khi đến thăm khám.

Bên cạnh đó, cơ sở Trạm y tế phường Chợ Lớn (số 1 Đặng Thái Thân, phường Chợ Lớn) rộng gần 6.000 m² được định hướng giao Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khai thác để giảm tải. Trong thời gian này, thành phố sẽ tiếp tục tìm địa điểm phù hợp để bố trí trạm y tế mới.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiếp nhận cơ sở này để giảm tải bệnh viện ẢNH: DUY TÍNH

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bệnh viện được tiếp nhận một cơ sở hạ tầng rộng 6.000 m² từ thành phố để mở rộng quy mô hoạt động. Cơ sở này giúp giảm tải áp lực khám chữa bệnh vốn đang quá tải nghiêm trọng với mỗi ngày 9.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và gần 1.000 bệnh nhân nội trú.

Việc tận dụng cơ sở có sẵn này cho phép bệnh viện nhanh chóng cải tạo và sớm đưa vào phục vụ bệnh nhân ngoại trú, đáp ứng các tiêu chuẩn y tế hiện đại. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 72 nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phát triển hạ tầng y tế khu vực.

Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế rất lớn, phía bệnh viện vẫn mong muốn tiếp tục được hỗ trợ thêm các mặt bằng mới để xây dựng những trung tâm chuyên sâu trong tương lai.

Tiếp tục ưu tiên nhà đất dôi dư cho y tế, giáo dục

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát toàn bộ nhà, đất dôi dư, ưu tiên những cơ sở có thể chuyển đổi nhanh sang y tế, giáo dục và các thiết chế phục vụ cộng đồng.

Quan điểm được đặt ra là không để đất công bỏ trống trong khi bệnh viện thiếu mặt bằng. Việc chuyển đổi phải tính đến nhu cầu trước mắt nhưng đồng thời phù hợp định hướng sử dụng lâu dài, bảo đảm hiệu quả đầu tư và không làm gián đoạn các dịch vụ công thiết yếu.

Thành phố cũng định hướng từng bước di dời một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực trung tâm khi đủ điều kiện, qua đó giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị nhưng vẫn phải duy trì các điểm cung cấp dịch vụ y tế tại khu vực trung tâm.

Quá tải bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang đi đầu trong việc tận dụng trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp để phục vụ y tế. Thay vì để cơ sở bỏ trống, xuống cấp, thành phố rà soát, chuyển đổi công năng, ưu tiên những nơi có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng. Qua đó, vừa khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, vừa bổ sung mặt bằng, giảm tải cho các bệnh viện và mở rộng không gian phục vụ người dân.