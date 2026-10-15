Đà Nẵng yêu cầu rà từng vướng mắc, gỡ từng điểm nghẽn đối với 357 dự án

Ngày 15.10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình công tác 9 tháng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

GRDP 9 tháng tăng 10,31%, thu ngân sách vượt dự toán

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2026 duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng cải thiện qua từng quý. GRDP thành phố ước tính tăng 10,31%, xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước.

Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 264.569 tỉ đồng, tăng gần 34.084 tỉ đồng so với cùng kỳ. Đến ngày 30.9, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 71.500 tỉ đồng, bằng 107,7% dự toán.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 20.9, thành phố thu hút 686 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 2,5 lần cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt 186.017 tỉ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 ẢNH: T.CÔNG

Trong khi đó, tính đến ngày 6.10, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.332 tỉ đồng, bằng 77,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,15% kế hoạch thành phố giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, chậm xử lý công việc vẫn còn xảy ra. Việc tháo gỡ khó khăn cho một số công trình, dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng yếu, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 lên hàng đầu, đồng thời chuẩn bị các động lực phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, thành phố cần duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 12,8 - 13,6% trong quý 4 để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm; khai thác hiệu quả lợi thế biển, di sản, văn hóa và bản sắc xứ Quảng. Thành phố cần chuyển từ mục tiêu gia tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng, doanh thu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: T.CÔNG

Đối với lĩnh vực công nghiệp, cần tập trung phát triển công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, cơ khí chế tạo và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách và điều kiện triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách là tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với 357 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu rà soát, phân loại cụ thể theo từng nhóm vấn đề về pháp lý, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư; ưu tiên xử lý những dự án có khả năng sớm triển khai.

Không để người dân bị động trước thiên tai

Về công tác giải phóng mặt bằng, thành phố hiện có 404 dự án với gần 47.000 hồ sơ cần giải quyết trong năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.

Đối với đầu tư công, thành phố phải rà soát tiến độ từng dự án, khối lượng công việc còn lại, khả năng thi công, nghiệm thu và thanh toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Thành phố cũng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là bến cảng Liên Chiểu, các tuyến giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng năng lượng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5 ẢNH: T.CÔNG

Bên cạnh đó, việc xử lý 1.281 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy phải được đẩy nhanh, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả, không để tài sản công xuống cấp, gây lãng phí.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức sau sắp xếp, khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố cần rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã; kịp thời điều động, bố trí cán bộ chuyên môn cho những địa phương còn thiếu, đặc biệt là các xã miền núi, vùng xa. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ; xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; kiểm tra an toàn hồ, đập, các công trình đang thi công và hệ thống thoát nước, tuyệt đối không chủ quan, bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh triển khai đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai với quy mô 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư. Những khu vực có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân phải được ưu tiên xử lý.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu đối với những kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, hạ tầng dân sinh, bồi thường và tái định cư, các cấp, ngành cần tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài.