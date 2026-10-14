Đà Nẵng bổ nhiệm hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ

Sáng 14.10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), công bố Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 9.10.2026 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Bùi Long Ẩn, quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế thành phố, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giữa), trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Long Ẩn (bên phải) và ông Văn Bá Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng tại hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân công bố Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 9.10.2026 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động ông Văn Bá Sơn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố, đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ.

Thời hạn bổ nhiệm ông Ẩn và ông Sơn là 5 năm, kể từ ngày công bố quyết định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Trên cương vị công tác mới, các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị xây dựng khối đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng kỳ vọng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.