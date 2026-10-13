Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

Sáng 13.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An (thành phố Đà Nẵng), địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Thanh Tây và Võng Nhi.

Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An ẢNH: QUANG CƯỜNG

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm.

Trong các ngày từ 2 đến 5.10, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẩu xương, răng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bìa phải) cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đại diện lãnh đạo Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An ẢNH: QUANG CƯỜNG

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, trở về an nghỉ bên đồng đội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Việc tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các lực lượng thực hiện nghi thức an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An ẢNH: QUANG CƯỜNG

Nghi thức an táng được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc ẢNH: QUANG CƯỜNG

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân những người đã hy sinh.