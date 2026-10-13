Trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

Sáng 13.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An (thành phố Đà Nẵng), địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Thanh Tây và Võng Nhi.
Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An Đông tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm.
Trong các ngày từ 2 đến 5.10, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẩu xương, răng.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, trở về an nghỉ bên đồng đội.
Việc tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân những người đã hy sinh.
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