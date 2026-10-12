An táng hài cốt 5 liệt sĩ được tìm thấy tại núi Hòn Tàu

Sáng 12.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 5 liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh viện Quân y 78, núi Hòn Tàu, thôn Phú Lộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 5 liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn (Đà Nẵng) ẢNH: CTV

Tham dự buổi lễ có ông Lưu Tấn Lại, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng; thượng tá Hoàng Quốc Bảo, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo xã Duy Xuyên, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo người dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, hài cốt 5 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn, an nghỉ bên đồng đội.

Lễ truy điệu 5 liệt sĩ thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc ẢNH: CTV

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên, việc tìm thấy hài cốt 5 liệt sĩ là kết quả của quá trình phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong hàng chục ngày khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại khu vực núi Hòn Tàu, thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Khu vực núi Hòn Tàu, hang Đá Mái, Mặt Rạng và Bệnh viện Quân y 78 (hay còn gọi Bệnh xá 78) là những địa điểm được tập trung khảo sát trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ". Từ những thông tin, dấu tích chiến tranh còn lại, các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt 5 liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn sau quá trình tìm kiếm, quy tập ở khu vực núi Hòn Tàu ẢNH: CTV

Lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm trước khi an táng hài cốt 5 liệt sĩ ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu cho thấy khu vực phát hiện hài cốt có liên quan đến nơi hy sinh của cán bộ, nhân viên quân y thuộc Bệnh xá 78, Mặt trận 44 Quảng Đà. Đây từng là địa điểm bị bom Mỹ đánh phá ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 5 liệt sĩ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng là nỗ lực đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương và đồng đội.