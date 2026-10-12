Xác minh thông tin mộ chôn tập thể liệt sĩ dưới sân Đảng ủy xã Hiệp Đức

Ngày 12.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức (thành phố Đà Nẵng), cho biết địa phương đã ban hành kế hoạch, dự kiến tổ chức hội thảo vào sáng 19.10 nhằm xác minh thông tin liên quan đến các liệt sĩ được cho là chôn cất tập thể tại khu vực sân Đảng ủy xã Hiệp Đức.

Theo ông Ân, hội thảo dự kiến có sự tham gia của những người từng biết sự việc, các nhân chứng còn sống để đối chiếu, làm rõ thông tin, qua đó xác định số lượng liệt sĩ cụ thể.

"Đến nay, địa phương chưa xác định được số lượng cụ thể các liệt sĩ liên quan. Tuy nhiên, qua rà soát ban đầu và thông tin từ Tiểu đoàn 15, thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5), số lượng được cho là khoảng 30 - 40 người", ông Ân nói.

Chính quyền xã Hiệp Đức cùng các nhân chứng khảo sát tại khu vực sân Đảng ủy xã để xác minh thông tin về mộ chôn tập thể liệt sĩ ẢNH: CTV

Trước đó, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm xã Hiệp Đức đã phát đi lời kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin liên quan đến các liệt sĩ được cho là chôn cất tại khu vực sân Đảng ủy xã, địa chỉ số 127 Hùng Vương (thôn An Đông, xã Hiệp Đức).

Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Các liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Hiệp Đức (thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng) vào nhiều thời điểm khác nhau, sau đó được người dân mai táng trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1970.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, cho biết thông tin về các hài cốt nghi được chôn cất trong khuôn viên Đảng ủy xã do một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc cung cấp. Đây là nguồn thông tin quan trọng để địa phương tiếp tục xác minh, đối chiếu với hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các tài liệu lịch sử liên quan.

Hiện Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm xã Hiệp Đức đang khẩn trương rà soát, thu thập và xác minh các nguồn tin nhằm làm rõ vị trí chôn cất cũng như danh tính các liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm xã Hiệp Đức lấy thông tin nhân chứng liên quan trực tiếp để xác minh thông tin mộ chôn tập thể liệt sĩ dưới sân Đảng ủy xã ẢNH: CTV

Địa phương kêu gọi những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sinh sống hoặc công tác tại Hiệp Đức qua các thời kỳ, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ tại khu vực nói trên, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Các thông tin cần được cung cấp gồm họ tên, quê quán, đơn vị công tác, thời gian hy sinh, vị trí chôn cất và những tình tiết liên quan. Theo địa phương, mọi thông tin, dù nhỏ hoặc chưa đầy đủ, đều có giá trị trong quá trình xác minh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Người dân có thông tin liên quan đến mộ chôn tập thể liệt sĩ dưới sân Đảng ủy xã Hiệp Đức có thể liên hệ Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm xã Hiệp Đức hoặc Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, qua trung tá Nguyễn Nhật Linh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã, số điện thoại 086.8811770.