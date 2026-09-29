Từ lời kể của nhân chứng 75 tuổi, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở Lào

Ngày 29.9, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Thặm (xã Na Xể, thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, Lào).

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin của người dân Lào ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, trong quá trình rà soát địa bàn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp nhận thông tin từ ông Khăm Vả Xì Chăm Pa (75 tuổi, ở bản Thặm) về việc trước đây, ông từng tham gia phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam và biết khu vực hang đá trên địa bàn có bộ đội Việt Nam hy sinh và được an táng.

Ông Khăm Vả Xì Chăm Pa dẫn lực lượng chức năng đến khu vực hang đá ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ lời kể của nhân chứng, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trong một hang đá ở độ cao khoảng 3 m, sâu khoảng 3,5 m và phát hiện 2 răng, 2 đoạn xương cẳng chân đã vỡ (trong đó một đoạn dài khoảng 8 cm, một đoạn dài khoảng 7,5 cm). Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, phân hủy và hóa thổ, cùng di vật là 2 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ đạn trung liên và 1 thỏi pin.

Con đường bên trong các hang đá rất hẹp và khó di chuyển ẢNH: BỘ CHQS TỈNH QUẢNG TRỊ

Hài cốt còn lại được tìm thấy tại một hang đá khác, ở độ sâu khoảng 4,5 m, hài cốt còn lại 2 răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3 cm, nhiều phần xương khác đã vụn vỡ, số còn lại đã hóa thổ. Những di vật được tìm thấy gồm 3 mảnh tăng bộ đội, 1 vỏ lựu đạn chày và 1 thỏi pin.

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ và các di vật được lực lượng chức năng bảo quản, hương khói theo quy định.