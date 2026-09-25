Xe tăng PT-76: Bộ đội Việt Nam lập kỳ tích cho xe tăng bơi

Đối với bộ đội Tăng thiết giáp, hầu hết loại xe tăng bơi PT-76 được chuyển giao cho nhiệm vụ phòng thủ đảo, nằm chủ yếu ở các đơn vị Hải quân đánh bộ và lục quân tuyến biển.

Lệnh thì phải chấp hành

Sau khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra (17.2.1979), Bộ Quốc phòng tăng cường sức mạnh phòng thủ cho các tỉnh biên giới phía Bắc. Ở đặc khu Quảng Ninh (tháng 8.1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương - nay là Quân ủy Trung ương, ra Nghị quyết số 154/NQ hợp nhất đặc khu quân sự Quảng Ninh vào Quân khu 3.), ngoài việc phòng thủ trên đất liền, còn phải bảo vệ chủ quyền các đảo Đông Bắc.

Xe tăng PT-76 diễn tập đổ bộ đường biển, đánh chiếm đảo ẢNH: MAI THANH HẢI

Giữa năm 1979, Tiểu đoàn xe tăng 1003 được thành lập và thuộc biên chế Sư đoàn 242 thuộc đặc khu Quảng Ninh (nay là Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, thuộc Quân khu 3) với 3 đại đội được trang bị xe tăng bơi PT-76.

Tháng 10.1979, cấp trên điều Đại đội 2 gồm 10 chiếc xe tăng bơi PT-76 của Tiểu đoàn 1003 lên tàu đổ bộ của Vùng 1 Hải quân, từ đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh (nay là đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) ra bảo vệ đảo Vĩnh Thực, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh (nay là xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh).

Huấn luyện xe tăng PT-76 bơi biển tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân) ẢNH: VŨ HƯỞNG

Đầu năm 1980, khi tình hình ổn định hơn, đặc khu Quảng Ninh muốn rút đại đội xe tăng về nhưng chờ nửa năm vẫn không xin được tàu vận tải đổ bộ ra.

Đầu tháng 10.1980, trong cuộc họp giao ban tại trung tâm chỉ huy ở đảo Cái Bầu, sau khi nói rõ lý do không có tàu, Sư đoàn trưởng 242 bất ngờ hỏi trung úy Nguyễn Ý Thức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1003 (khi đó mới 26 tuổi, là tiểu đoàn trưởng trẻ nhất sư đoàn): "Các cậu có tự hành quân về được không?".

Xe tăng bơi PT-76 của Quân khu 3 thực hành tấn công các ổ đề kháng trên điểm cao ẢNH: QK3

"Từ đảo Vĩnh Thực về đảo Cái Bầu là khoảng 60 km đường biển. Xe tăng bơi được là kỳ tích. Tôi rất băn khoăn. Nhưng trong quân đội, cấp dưới phải chấp hành cấp trên", ông Nguyễn Ý Thức nhớ lại và cho biết: "Dù có tính năng bơi nước nhưng xe tăng PT-76 chỉ để vượt qua chỗ sình lầy, sông cạn, hồ đầm, chứ không được thiết kế để vượt biển. Từ đảo Vĩnh Thực về đảo Cái Bầu có nhiều đảo nhỏ và cửa biển. Khi nước rút, dòng chảy mạnh như thác, tàu còn không đi nổi thì xe tăng sao bơi được?"…

Chấp hành lệnh cấp trên, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ý Thức tham khảo ý kiến của ngư dân và trinh sát đường cơ động. Kết quả cho thấy: đường hành quân theo đường chim bay là 60 km, thực tế có thể gần 70 km. Với tính năng của PT-76 thì thời gian bơi khoảng 10 tiếng. Đường đi qua nhiều eo biển nhỏ và vùng nước nông quanh đảo, nhiều nơi có đá ngầm, nếu không tránh sẽ rất dễ bị đội bụng.

Kế hoạch hành quân sau đó được phê duyệt.

Nhiều xe tăng thiết giáp bị đánh hỏng, trong chiến dịch Tà Lơn 1978 Ngay sau ngày thống nhất, Bộ Quốc phòng thành lập Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126. Trong đó, Tiểu đoàn xe tăng 867 thuộc Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 (nay là Lữ đoàn 101) được trang bị xe tăng bơi PT-76 và thiết giáp BTR-50PK. Hải quân đánh bộ và xe tăng PT-76 đổ bộ lên bãi biển Tà Lơn ẢNH: QCHQ Cuối tháng 12.1978, ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, đánh trả quân Khmer Đỏ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Nằm trong tổng thể hoạt động tác chiến đó, Quân chủng Hải quân được giao nhiệm vụ tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt lực lượng phòng thủ bờ biển của địch, làm chủ vùng biển và ven biển. Toàn bộ Lữ đoàn 126 gồm 8 tiểu đoàn (5 bộ binh cơ giới, 1 đặc công nước, 1 hỏa lực, 1 tăng thiết giáp) được huy động tham gia. Trong đó tiểu đoàn 867 đưa toàn bộ 30 xe tăng thiết giáp đi chiến đấu. Sau 4 ngày chiến đấu, hải quân đánh bộ hiệp đồng với bộ binh Quân đoàn 2 đột kích tiến công tiêu diệt các mục tiêu ngoại vi và đánh chiếm, làm chủ hoàn toàn Công Pông Xom, quân cảng Ream vào buổi tối 10.1.1978. Xe tăng PT-76 dẫn hải quân đánh bộ đánh chiếm mục tiêu trong chiến dịch Tà Lơn ẢNH: QCHQ Tài liệu Binh chủng Tăng thiết giáp ghi: "Trận đánh kết thúc thắng lợi, nhưng bộ binh, tăng thiết giáp ta bị tổn thất lớn. Riêng Tiểu đoàn tăng thiết giáp 867 bị địch phá hủy 17 xe (5/11 xe tăng bơi PT-76, 12/19 xe BTR-50PK); 2 xe PT-76, khi đổ bộ vào bãi biển Tà Lơn đã bị sa lầy, phải cứu kéo vào bờ; bộ đội hy sinh 34 người, bị thương 37, mất tích 20, có chiến sĩ phải tự bơi về đảo Phú Quốc". Hải quân đánh bộ huấn luyện đổ bộ đường biển với xe tăng PT-76, năm 2014 ẢNH: QCHQ "Tăng thiết giáp và hải quân đánh bộ là lực lượng đột kích chủ yếu. Nhưng khi đổ bộ, ô tô chở quân không lên bờ được, để bộ binh phải đi bộ, không tiến kịp tăng thiết giáp. Do đó, tăng thiết giáp phải chiến đấu gần như đơn độc trong thời gian dài. Sức chiến đấu bị giảm sút, từ thế chủ động tiến công địch chuyển sang lâm thời phòng ngự. Bị địch vây ép nhiều phía, gây thương vong tổn thất lớn", Binh chủng Tăng thiết giáp khẳng định.

Kỳ tích bơi biển gần 70 km, năm 1980

8 giờ sáng một ngày giữa tháng 10.1980, đội hình 10 chiếc xe tăng PT-76 xuống bến, lần lượt bơi ra khỏi đảo Vĩnh Thực. Khoảng 11 giờ trưa, khi chiếc xe tăng thứ 7 xuống được bãi bơi thì mặt biển bất ngờ lặng như tờ. Bão chuẩn bị ập về. 3 xe chưa kịp xuống bãi phải dừng lại, chờ bão tan mới cơ động tiếp.

Đội hình xe tăng bơi PT-76 của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9 chuẩn bị vượt sông ẢNH: QUANG ĐỨC

Bộ đội trong 7 chiếc xe tăng đầu tiên đều phải mặc áo phao. Các xe cách nhau khoảng 20 - 30 m Ngày đó đi biển chỉ có bản thủy triều và hải đồ để biết phải tránh khu nào có đá ngầm, bãi cạn. "Chúng tôi phải theo sát hải đồ, men theo các đảo nhỏ, cách đảo ít nhất 1 hải để tránh va vào bãi đá ngầm. Lúc thì gần đảo, lúc thì xa. Lúc đi bên trong, lúc đi bên ngoài đảo", tiểu đoàn trưởng Thức kể.

Tình huống nguy hiểm nhất là khi xe tăng số hiệu 065 bất ngờ bị dòng chảy đẩy trôi, vướng vào bãi đá ngầm gần 1 đảo. Một bên băng xích bị vướng vào đá không đi được, cũng không lùi được. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ý Thức lệnh cho xe mình cập mạn, nhảy sang trực tiếp lái xe tăng 065 vượt qua bãi đá ngầm.

Theo đại tá Đỗ Văn Diệp, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp, từ 2019 - 2024, Binh chủng Tăng thiết giáp đã đồng bộ 319 xe tăng, 122 tổ hợp tên lửa chống tăng… góp phần nâng cao năng lực vũ khí, trang bị kỹ thuật. Để nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị mới, Binh chủng đã phối hợp với cơ sở khoa học trong nước, trọng tâm là phối hợp triển khai các đề án nghiên cứu, cải tiến, mua sắm trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp; tham gia các chương trình cải tiến, hiện đại hóa tăng thiết giáp theo định hướng của Bộ Quốc phòng. Nổi bật là việc tham gia cải tiến xe tăng T-54B; nghiên cứu, sản xuất các dòng xe T1, XCB-01, XTC-03; sản xuất hệ thống thủy lực trợ lực lái T-54, T-55; nghiên cứu sản xuất loạt "0" bộ kẹp nòng 14,5 mm ứng dụng cho pháo trên xe tăng T-90S/SK, T-62, T-54, T-55 và PT-76; từng bước hoàn thiện công nghệ thay thế động cơ xăng bằng động cơ diesel trên xe thiết giáp chở quân BTR-60PB...

Đó cũng là lúc mưa to, sóng gió nổi lên mỗi lúc một lớn. "Sóng trên cấp 3 là xe tăng đã gặp nguy hiểm rồi. Sóng tạt vào ống xả sẽ gây chết máy. Nước tràn vào trong xe rất nguy hiểm, có thể bị chìm", ông Lê Viết Hải, chiến sĩ lái xe của Đại đội 2, nhớ lại. Mọi người căng thẳng lấy hải đồ ra xem chỗ nào gần nhất thì lên đó.

Tàu đổ bộ 512 thuộc Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân) vận chuyển xe tăng bơi PT-76 ẢNH: VŨ HƯỞNG

Trên hải đồ cho thấy gần nhất là hòn Miều, cách đảo Vĩnh Thực khoảng 10 km. Tiểu đoàn trưởng Thức điện về sư đoàn báo cáo không thể hành quân, xin vào hòn Miều tránh trú. 7 chiếc xe tăng đổ bộ vào hòn Miều trước khi bão ập đến.

"Đầu giờ chiều hôm đó vừa dạt vào đảo thì bão đến. May mắn là chúng tôi đến đúng vị trí có bãi thoải và chỗ đậu cao, sóng đánh lên vẫn không tới chỗ xe tăng. Cả đơn vị không ăn uống gì, lo căng bạt trùm xe", ông Thức nói.

Phân đội xe tăng bơi PT-76 của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân) luyện tập phương án phòng thủ đảo ẢNH: QCHQ

Sáng hôm bão tan, cả 7 chiếc xe tăng PT-76 tiếp tục hành quân trên biển. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ý Thức lệnh cho 3 xe tăng còn lại đang trên đảo Vĩnh Thực cơ động xuống bãi, cơ động nối vào đoàn hành quân để về đảo Cái Bầu.

Khoảng đầu giờ chiều hôm đó, cả đội hình 10 chiếc PT-76 của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1003 về đến đảo Cái Bầu trước sự ngạc nhiên của người dân. Các chuyên gia Liên Xô đang công tác tại Sư đoàn 242, sau khi nghe báo cáo đã lắc đầu: "Đây là cuộc hành quân vượt biển dài nhất của xe tăng bơi PT-76".

Xe tăng bơi PT-76 của Quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia sau khi làm nghĩa vụ quốc tế ẢNH: BCTTG

Đúng chất "nồi đồng cối đá", đến thời điểm hiện tại, số lượng xe tăng bơi PT-76 do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến thống nhất đất nước, hầu hết đã bị loại khỏi biên chế do thời gian sử dụng quá lâu và không có phụ tùng thay thế. Một số xe được tháo lấy tháp pháo, chuyển công năng sang phòng thủ đảo.

Những chiếc xe tăng PT-76 hiện đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (2 Lữ đoàn Hải quân đánh bộ của Quân chủng Hải quân; một số Lữ đoàn Tăng thiết giáp của Quân khu, Quân đoàn và Đại đội Tăng thiết giáp của Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương; lực lượng phòng thủ đảo Trường Sa của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân), đến tháng 9.2026 đều là loại xe tăng bơi cải tiến PT-76.

Bộ đội Hải quân đánh bộ rút khỏi Campuchia sau khi làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn ẢNH: QCHQ

Các xe tăng này nằm trong gói viện trợ 95 xe tăng bơi PT-76 do Liên Xô (cũ) chuyển sang giúp Việt Nam khẩn cấp, tháng 3.1979, ngay sau khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới nổ ra, ngày 17.2.1979, trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. (còn tiếp)