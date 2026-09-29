An Giang quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ ở xã Ô Lâm

Ngày 28.9 Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Phước Bình, xã Ô Lâm (An Giang).

Trong ngày 28.9, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm

ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Đội K93 tỉnh An Giang quy tập được 5 hài cốt tại nghĩa trang tạm thời chiến tranh

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp, Đội K93 rà soát và xác định khu vực này từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1966 đến năm 1973. Trên cơ sở các nguồn thông tin thu thập được, đơn vị tổ chức khảo sát, đối chiếu, khoanh vùng những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm. Kết quả, trong ngày 28.9, cán bộ, chiến sĩ của Đội K93 đã phát hiện và tiến hành cất bốc, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Đội K93 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ khu vực xung quanh nhằm phát hiện thêm hài cốt, di vật và thu thập các thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

Do thời gian đã trải qua hơn nửa thế kỷ, địa hình, địa vật tại khu vực ấp Phước Bình, xã Ô Lâm có nhiều thay đổi, dấu tích về các vị trí an táng các liệt sĩ trước đây chưa rõ ràng. Vì vậy, Đội K93 tiếp tục kiên trì xác minh từng nguồn tin, kết hợp lời kể của các cựu chiến binh, người dân từng sinh sống tại địa phương; đồng thời khảo sát thực tế ngoài thực địa để từng bước thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Thành viên Đội K93 cẩn thận rà soát kỹ từng mẩu xương cốt của một liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 28.9 ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Đến nay, sau thời gian ngắn thực hiện tìm kiếm trong giai đoạn mùa khô 2026 – 2027, Đội K93 đã tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 18 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Đáng chú ý, trong các hài cốt tìm thấy, Đội K93 đã tìm kiếm và xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh (bí danh Quang, sinh năm 1945, thuộc đơn vị Bộ đội huyện Phú Châu, tỉnh An Giang) hy sinh năm 1966. Qua xác minh và thông tin người thân cung cấp, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh đã được tìm thấy tại khu vực ấp Phú Thuận, nay thuộc xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.