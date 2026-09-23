Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Trường sĩ quan Công binh ở TP.HCM

Ngày 23.9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo Quân khu 7) có văn bản gửi các cấp hội cựu chiến binh; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài quân đội; thân nhân gia đình liệt sĩ; cựu quân nhân, du kích, dân quân và người tham gia phục vụ kháng chiến, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; các nhân chứng lịch sử… về thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh khi tấn công vào Thành Công binh (nay là Trường sĩ quan Công binh) trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Khu vực Thành Công binh trước đây ẢNH: TƯ LIỆU LỊCH SỬ LƯU GIỮ TẠI Trường sĩ quan Công binh

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7, từ các nguồn thông tin đã được thu thập, một số vị trí trong khuôn viên Trường sĩ quan Công binh (số 229B Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công vào Thành Công binh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Trường sĩ quan Công binh ẢNH: Đ.T

Để có thêm cơ sở xác minh, kết luận thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cựu chiến binh; cựu du kích, dân quân; cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các nhân chứng lịch sử; thân nhân liệt sĩ; toàn thể nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài... nếu biết các thông tin liên quan về mộ liệt sĩ tại khu vực trên, vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Trường sĩ quan Công binh đang rà soát các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ và khoanh vùng, bảo vệ ẢNH: Đ.T

Văn bản của Ban chỉ đạo Quân khu 7 thể hiện: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm; góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc".

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Trường sĩ quan Công binh cho biết hiện nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để rà soát, khoanh vùng, lập phương án bảo vệ… đồng thời báo cáo Bộ Tư lệnh Công binh, để chuẩn bị cho công tác tổ chức hội thảo, xác minh, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.