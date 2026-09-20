Cụ ông ở TP.HCM tìm hài cốt liệt sĩ em ruột, MTP là đơn vị nào?

Ngày 25.7, ông Lê Bá Hữu (cựu chiến binh kháng chiến chống thực dân) cho biết gia đình đã làm đơn gửi nhiều đơn vị quân đội hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Lê Bá Chiến với hy vọng sẽ tìm được trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hoặc tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Di ảnh liệt sĩ Lê Bá Chiến gửi trong thư cho gia đình năm 1965 (lá thư hiện đã thất lạc) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG CHỤP LẠI

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông Lê Bá Hữu cho biết em ruột ông là liệt sĩ Lê Bá Chiến (sinh năm 1941, ở xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú cũ; nay là xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) nhập ngũ tháng 3.1964 từ Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) sau đó đi chiến trường B (phía nam).

"Sau khi nhập ngũ tháng 3.1964, em tôi được huấn luyện 3 tháng cho đơn vị đặc công, rồi vào đến Thanh Hóa năm 1965, em tôi có viết thư về cho gia đình cho biết chuẩn bị đi vào chiến trường B và từ đó không còn tin tức gì nữa", ông Lê Bá Hữu chia sẻ.

Ông Lê Bá Hữu (bên trái) cùng con trai Lê Bá Cường mong mỏi tìm thấy hài cốt liệt sĩ em trai ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

MTP là đơn vị quân đội?

Theo thông tin của ông Lê Bá Hữu cung cấp, tháng 3.1977, gia đình ông nhận được giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công, trong đó có thông tin: Đồng chí Lê Bá Chiến; sinh năm 1941; cấp bậc trung sĩ; chức vụ tiểu đội phó; đơn vị thuộc MTP; đã hy sinh ngày 12.7.1967 tại mặt trận phía nam; đơn vị đã mai táng tại nghĩa trang mặt trận…

Giấy báo tử liệt sĩ Lê Bá Chiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với những thông tin được cung cấp, từ năm 1977, gia đình ông Hữu đi tìm hài cốt của liệt sĩ Lê Bá Chiến nhưng đơn vị thuộc MTP không biết ở đâu?

"Từ năm 1977, gia đình tôi đi tìm hài cốt cho em tôi ở nhiều nơi, nhiều nghĩa trang từ Thanh Hóa vào trong nam nhưng đều không có thông tin về đơn vị MTP. Năm 1981, mẹ tôi mất, đến năm 1993, cha tôi mất và đến năm 2006, anh ruột tôi cũng mất, đến nay trong gia đình chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã già yếu, đi lại không vững, giờ chỉ còn trông chờ vào con tôi tiếp tục đi tìm kiếm. Tôi mong rằng trước khi tôi lìa xa cõi trần sẽ tìm thấy hài cốt của em tôi đưa về quê hương", ông Hữu bày tỏ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Bá Cường (62 tuổi, cựu chiến binh, tham gia chiến đấu tại mặt trận phía bắc; là cháu ruột của liệt sĩ Lê Bá Chiến) cho biết từ những năm 2000 khi gia đình ông chuyển từ tỉnh Vĩnh Phúc vào Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) sinh sống, theo ý nguyện của gia đình, ông Cường cũng đi tìm hài cốt liệt sĩ ở nhiều nơi, nhiều nghĩa trang ở khu vực phía nam nhưng đều không có thông tin.

Ông Lê Bá Cường (cháu ruột) bên di ảnh (phục dựng) của liệt sĩ Lê Bá Chiến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Tôi đã đến nhiều cơ quan, đơn vị quân đội, cung cấp thông tin, giấy báo tử, để các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm nhưng đều không biết đơn vị thuộc MTP ở đâu? Nghĩa trang Mặt trận ở đâu? Mộ của chú tôi ở nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Tường, Phú Thọ hiện là ngôi mộ gió (không có hài cốt). Tôi mong một điều kỳ diệu xảy ra khi hài cốt của chú tôi được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng hiện nay hoặc ở Đồng Nai đang được tìm kiếm", ông Lê Bá Cường chia sẻ.

Ông Lê Bá Cường đến công viên Lê Thị Riêng với hy vọng sẽ tìm được hài cốt liệt sĩ Lê Bá Chiến ẢNH: NGUYỄN ANH

Liên quan đến việc xác định MTP thuộc đơn vị nào, PV và gia đình cũng đã liên hệ với Bộ Tư lệnh TP.HCM và được biết những vấn đề liên quan Bộ Tư lệnh TP.HCM đã giao cho đơn vị chuyên môn để giải mã.

Người thân của gia đình liệt sĩ cũng đã liên hệ với Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) để làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định thân nhân.