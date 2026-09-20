Một xã ở TP.HCM công khai phương án bồi thường dự án nút giao gần 3.000 tỉ

UBND xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ) vừa tổ chức phổ biến, niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nút giao Rừng Sác kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Việc công khai phương án nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng tiếp cận đầy đủ thông tin liên quan quyền lợi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Khu vực nút giao Rừng Sác nhìn từ trên cao, nơi các nhánh kết nối giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được xây dựng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lập tổ 10 người xác minh hồ sơ ngay trong tháng 9.2026

Tại buổi công bố, UBND xã Bình Khánh cho biết, những trường hợp chưa đủ điều kiện bồi thường hoặc thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, địa phương cho biết sẽ tiếp tục xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục và có văn bản trả lời cụ thể cho người dân.

Để đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ, UBND xã Bình Khánh đã thành lập tổ công tác gồm 10 nhân sự chuyên môn, tập trung xác minh nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng công trình xây dựng. Công việc này được yêu cầu hoàn tất trong tháng 9.2026.

Trên cơ sở các ý kiến của người dân tại những buổi đối thoại trước đó, cơ quan chức năng cũng rà soát, điều chỉnh lại tỷ lệ áp dụng giá bồi thường đối với vị trí 2 cho phù hợp thực tế.

Lãnh đạo xã Bình Khánh ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân đồng ý thực hiện bàn giao mặt bằng và nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án nút giao Rừng Sác ẢNH: UBND XÃ BÌNH KHÁNH

Ông Phạm Minh Châu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Khánh, cho biết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án nút giao Rừng Sác kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo đó, xã sẽ ưu tiên xử lý các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, trích đo, vẽ hiện trạng nhà đất và những hồ sơ cần thiết khác để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Về tái định cư, các hộ đủ điều kiện có thể đăng ký bố trí tại Khu dân cư Bà Xán. Mức giá được thông tin tại buổi công bố dao động khoảng 4 - 4,5 triệu đồng/m2. Người dân cũng có thể lựa chọn nhận khoản hỗ trợ để tự lo nơi ở mới theo quy định.

Kinh phí bồi thường đã được chuyển về Kho bạc Nhà nước. UBND xã Bình Khánh đồng thời bố trí cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cả thứ bảy và chủ nhật để có thể thực hiện chi trả cho các trường hợp hoàn tất thủ tục ngay đầu tuần.

3 hộ dân đăng ký nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm

Tại buổi công bố, đại diện một số hộ dân bị ảnh hưởng cho biết ghi nhận việc chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, tiếp thu và xử lý các kiến nghị liên quan phương án bồi thường.

Một đại diện hộ dân nhận định mức bồi thường sau khi được rà soát tương đương khoảng 85 - 90% giá thị trường và cho biết sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm để ủng hộ tiến độ dự án.

Người này cũng đề nghị các hộ bị ảnh hưởng nghiên cứu kỹ chính sách, phối hợp bàn giao mặt bằng đúng thời hạn nếu đồng thuận với phương án để được hưởng chính sách thưởng bàn giao sớm, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài.

Người dân ảnh hưởng phát biểu tại buổi phổ biến và niêm yết công khai các phương án liên quan nút giao Rừng Sác ẢNH: UBND XÃ BÌNH KHÁNH

Sau buổi công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 3 hộ gồm bà L.T.H, ông T.V.M và bà D.T.P.T đề nghị được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Ông Châu ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Theo lãnh đạo xã Bình Khánh, địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý những kiến nghị chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bồi thường và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.