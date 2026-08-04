TP.HCM: Tìm kiếm thông tin hố mộ liệt sĩ trước Bệnh viện Quốc tế Becamex

Theo Ban Chỉ đạo, trong các khu vực được nghi vấn có hố chôn liệt sĩ tập thể có khu vực xung quanh công viên và đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex (phường Lái Thiêu, TP.HCM) hiện nay.

Từ một bức thư của người dân ở phường Lái Thiêu

Cụ thể, từ các nguồn thông tin đã thu thập được, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 cho biết tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu (nay là khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM), trong giai đoạn những năm 1971 - 1972 có xe tải thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại khu vực chiến trường Đông Nam bộ về chôn trong nhiều hố mộ tập thể tại đây.

Khu vực Gò Cát nay là công viên trước Bệnh viện Quốc tế Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để có thêm cơ sở xác minh, tổ chức hội thảo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan; các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn...; thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây, nếu biết các thông tin liên quan về việc chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ... thông tin cho Ban Chỉ đạo hoặc Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường; Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Khu vực bãi đậu xe ô tô từ đối diện cổng Bệnh viện Quốc tế Becamex ra giáp quốc lộ 13 hiện nay có thông tin nghi vấn về hố mộ chôn liệt sĩ tập thể ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, cho biết thông tin ban đầu về nghi vấn các hố mộ chôn tập thể xuất phát từ một bức thư của người dân ở phường Lái Thiêu gửi đến các cơ quan chức năng.

"Sau khi tiếp nhận bức tâm thư của người dân, UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ban Chỉ huy quân sự phường Lái Thiêu phối hợp kiểm tra, xác minh đồng thời báo cáo cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bộ Tư lệnh TP.HCM và địa phương đang thu thập các thông tin từ người dân, các lãnh đạo, cựu chiến binh qua các thời kỳ và Bệnh viện Quốc tế Becamex để làm cơ sở tổ chức hội thảo tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ", ông Nguyễn Hữu Châu cho biết.

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, mỗi thông tin của người dân cung cấp dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Bộ Tư lệnh TP.HCM khảo sát các địa điểm nghi vấn chôn cất liệt sĩ ở khu vực Bình Dương cũ ẢNH: THANH LIÊM

Tìm kiếm thông tin khoảng 200 liệt sĩ hy sinh năm 1968 ở phường Bình Cơ

Tại phường Bình Cơ (TP.HCM), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (BCĐ 515 TP.HCM) cho biết nhân chứng xác nhận trong trận Sở Hội (phường Bình Cơ, TP.HCM hiện nay) ngày 12.5.1968, có khoảng 200 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 141 (Sư đoàn 7) được chôn cất trong 3 rãnh mộ tập thể.

Hình ảnh vị trí các rãnh mộ chôn liệt sĩ tập thể trong trận Sở Hội trước đây, nay thuộc phường Bình Cơ (TP.HCM) ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Bà Trần Hoài Thu, Chủ tịch UBND phường Bình Cơ, cho biết từ thông tin của BCĐ 515 TP.HCM, địa phương đang tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm các địa điểm nghi vấn có hố chôn tập thể (trận Sở Hội) tại khu vực Miếu thờ cúng 7 anh hùng liệt sĩ gần nhà bia tưởng niệm, Đội 8, Nông trường cao su Hội Nghĩa (Công ty CP Cao su Phước Hòa).

Phường Bình Cơ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm các rãnh mộ nghi vấn chôn cất liệt sĩ ẢNH: B.C

Theo ghi nhận, tại khu vực tìm kiếm ở Nông trường cao su Hội Nghĩa cơ quan chức năng đang tiến hành đào các rãnh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với sự tham gia tích cực từ phường Bình Cơ, lực lượng chức năng và Bộ Tư lệnh TP.HCM, Quân khu 7, Sư đoàn 7...

"Trong khoảng 20 ngày tìm kiếm gần đây, có sự phối hợp của Hội cựu chiến binh phường Bình Cơ và một số cựu chiến binh nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện dấu hiệu của hố chôn liệt sĩ tập thể. Trong thời gian tới, địa phương vẫn tiếp tục phối hợp, triển khai công tác tìm kiếm", bà Trần Hoài Thu cho biết thêm.

Tìm kiếm các điểm nghi vấn có mộ liệt sĩ tại phường Phú An (TP.HCM) ẢNH: THANH LIÊM

Ngoài ra, BCĐ 515 TP.HCM đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ ở ấp Bàu Bàng 1 (xã Bàu Bàng, TP.HCM), theo thông tin từ nhân chứng; khu vực Búng - Lái Thiêu (khu vực chợ Búng, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ; nay là phường Thuận An, TP.HCM) có ghi nhận thông tin hố chôn tập thể tháng 2.1968 ở khu vực phía tây Trường Nông Lâm Súc (khu vực chợ Búng, phường Thuận An, TP.HCM hiện nay); khu vực Bến Tranh (xã Thanh An, TP.HCM) trong trận đánh ngày 22.5.1969…