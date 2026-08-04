Tiếp tục mở rộng tìm hài cốt liệt sĩ

Mở từng lớp đất, không bỏ sót di vật

Tại công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM), lực lượng thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung tìm kiếm tại khu B.

Trong ngày 3.8, gần 300 m³ đất tại rãnh mộ khu B được đào, di dời để tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt. Đây là khu vực đồi đất được hình thành trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt hoặc di vật, máy móc được dừng lại để cán bộ, chiến sĩ chuyển sang đào thủ công, bóc tách từng lớp đất.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 hài cốt có di vật đi kèm. Các di vật được thu nhận, phân loại và bảo quản để phục vụ phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 3.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 182 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này có 160 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Khu A và khu B mỗi nơi phát hiện 2 vị trí mộ tập thể.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết lực lượng tiếp tục đào thăm dò tại những vị trí nghi vấn, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình khai quật để hạn chế xáo trộn hài cốt và di vật.

Tạm dừng nghỉ phép, chia nhiều mũi tìm kiếm

Cùng ngày, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đồng Nai tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại xã Minh Đức. Từ ngày 14.7 đến nay, lực lượng đã quy tập 26 hài cốt liệt sĩ cùng hàng trăm di vật tại khu vực này.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đồng Nai (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp cùng Đội K72 khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 1 hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung tá Nguyễn Văn Long, Phó đội trưởng Đội K72, cho hay đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trở về nước ngày 30.6. Theo kế hoạch ban đầu, cán bộ, chiến sĩ sẽ được bố trí nghỉ phép. Tuy nhiên, sau khi quán triệt chủ trương và yêu cầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm), đơn vị tập trung lại toàn bộ nhân lực, vật chất và phương tiện để tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Sau khi được cấp trên quán triệt, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tạm dừng nghỉ phép, tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", trung tá Nguyễn Văn Long cho biết.

Tại xã Minh Đức, Đội K72 đã tìm kiếm trên diện tích khoảng 10 ha. Bên cạnh việc đào thủ công, lực lượng huy động 6 máy cuốc để xử lý khối lượng đất lớn và mở rộng phạm vi khảo sát.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đồng Nai, yêu cầu lực lượng khảo sát và đào tìm kỹ lưỡng từng khu vực, không bỏ sót hài cốt, di vật hoặc những dấu vết có giá trị phục vụ xác minh. "Đội K72 tiếp tục tìm từng mét đất, từng tấc đất, không để sót bất kỳ di vật hay phần hài cốt nào của các liệt sĩ đang nằm lại nơi đây", đại tá Nguyễn Thanh Phong nói.

Ngoài vị trí tại xã Minh Đức, Đội K72 đã cử thêm 2 nhóm cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Lộc Tấn và Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thuộc xã Bù Gia Mập.

Ngày 3.8, Đội K72 cũng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự P.Phước Long và nhân chứng lịch sử khảo sát một vị trí nghi có mộ tập thể. Theo thông tin ban đầu, khu vực này có thể là nơi chôn cất khoảng 30 - 40 liệt sĩ hy sinh năm 1968, thuộc địa bàn P.Long Thủy, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước trước đây, nay là P.Phước Long, TP.Đồng Nai.

Đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm nhân chứng biết thông tin về trận đánh, quá trình thu gom, chôn cất liệt sĩ hoặc những dấu mốc địa hình cũ để phục vụ khoanh vùng, khảo sát và khai quật.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị nhận được sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội. Sự đồng hành này tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám địa bàn.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Sáng 3.8, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, đến kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo và chỉ đạo lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Trao đổi tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Quân khu 7 vừa tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, việc tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng và xã Minh Đức nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhiều tổ chức, đoàn thể và người dân. Hằng ngày, các lực lượng được tiếp sức bằng suất ăn, nước uống, trái cây và nhiều nhu yếu phẩm. Nhiều đoàn từ TP.HCM, TP.Đồng Nai và các địa phương trên cả nước cũng đến hiện trường dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho rằng kết quả của chiến dịch không chỉ thể hiện trách nhiệm với người đã hy sinh mà còn góp phần xoa dịu nỗi mong chờ kéo dài hơn nửa thế kỷ của nhiều gia đình.

Quân khu 7 đang phối hợp vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp mẫu ADN để bổ sung vào ngân hàng dữ liệu quốc gia. Sinh phẩm thu nhận từ các hài cốt cũng được gửi giám định theo quy định. Việc kết nối, đối chiếu dữ liệu được kỳ vọng giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tìm được người thân sau nhiều thập niên chờ đợi.

"Quân khu 7 sẽ cùng cả nước quyết tâm tổ chức lực lượng tốt nhất, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.