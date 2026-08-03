Người nhận là con trai liệt sĩ 'Nguyễn Văn Dục': Có thể di vật ghi nhầm

Chính quyền đến nhà xác minh thông tin liệt sĩ "Nguyễn Văn Dục"

Sáng 3.8, đoàn công tác của UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) đã đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Dục (ở xã Phượng Cách, H.Quốc Oai cũ, nay là xã Quốc Oai) để xác minh thông tin thân nhân. Việc xác minh được thực hiện sau khi Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) phát hiện một số di vật trong phần mộ mang tên "liệt sĩ Nguyễn Văn Dục" trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My (xã Trà My).

Đoàn công tác của UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Dục ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan, cho biết qua thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng nhận thấy một số chi tiết trên di vật có sự trùng khớp với thông tin của gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Dục nên mong muốn gia đình phối hợp xác minh, đối chiếu.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tiến (69 tuổi, con trai liệt sĩ, trú xã Quốc Oai) cho biết tối 2.8, gia đình mới biết thông tin lực lượng chức năng phát hiện thêm các di vật có nhiều chi tiết tương đối trùng khớp với hồ sơ của cha mình.

Theo ông Tiến, việc trên mảnh giấy ghi thông tin "liệt sĩ Nguyễn Văn Dục" có thể do bị ghi nhầm, bởi tên đúng của cha ông là Nguyễn Đức Dục. Bên cạnh đó, địa danh ghi trên di vật cũng có điểm chưa thống nhất khi nhắc đến "H.Phúc Oai", trong khi tỉnh Hà Tây trước đây không có đơn vị hành chính này mà chỉ có H.Quốc Oai.

Ông Nguyễn Đức Tiến ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhắc lại ký ức về người cha, ông Tiến nhiều lần xúc động. Ông kể vẫn nhớ như in ngày 5 mẹ con tiễn bố lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc vào năm 1968.

"Bố tôi rất giỏi về văn nghệ, thời đó, ông nổi tiếng ở địa phương vì hát hay, thường xuyên đóng vai chính trong các vở kịch tuyên truyền của đội văn nghệ xã. Với tinh thần yêu nước, dù đã 37 tuổi nhưng vẫn quyết tâm gác lại gia đình để tham gia kháng chiến", ông Tiến nói và cho hay, thời điểm bố nhập ngũ, ông mới 10 tuổi, người con gái út mới được 2 tháng.

Ký ức về người cha liệt sĩ

Theo ông Tiến, trong thời gian huấn luyện tại đơn vị và khi hành quân, liệt sĩ Nguyễn Đức Dục gửi về nhà một số bức thư, đến nay, gia đình vẫn lưu lại những tài liệu đó. Trong đó, ông Tiến nhớ nhất lá thư cuối cùng gửi về vào cuối năm 1968 với lời dặn "Đừng viết thư nữa, vì bố bắt đầu đi vào chiến trường, không nhận được đâu".

Một thời gian sau, giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Đức Dục được gửi về gia đình, khi ấy ông Tiến còn quá nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau mất bố.

"Mẹ tôi một mình tảo tần nuôi 4 anh em trong những năm tháng bao cấp gian khó. Để các em được đi học đến nơi đến chốn, tôi cũng nghỉ học sớm đi làm phụ mẹ nuôi 3 người em ăn học", ông Tiến xúc động nhớ lại.

Đến năm 1997, khi ông Tiến đã lập gia đình, có con, cuộc sống dần ổn định nên khi nắm được thông tin địa chỉ chôn cất liệt sĩ Nguyễn Đức Dục tại xã Trà My, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà My, Đà Nẵng) từ người đồng đội của bố, ông đã bàn với mẹ mình lên đường ngay.

Ông Tiến kể về quá trình tìm kiếm hài cốt cha mình ẢNH: ĐÌNH HUY

"Lúc đó, tôi đi xe khách vào Quảng Nam cùng 1 người thân trong gia đình. Khi vào đến Bắc Trà My, tôi giật mình vì những người dân ở đây đều nhận ra chúng tôi vào đây để tìm mộ liệt sĩ nên khi đưa địa chỉ, họ chở chúng tôi đến tận nơi", ông Tiến kể lại.

Vào đến bản, ông Tiến hỏi thăm người dân địa phương về việc trước đây có bộ đội đóng quân ở đây không và nhận được câu trả lời rất rõ, thậm chí, người dân còn biết tên liệt sĩ Nguyễn Đức Dục. Sau đó, người dân địa phương giúp ông tìm đến nơi bố mình được chôn cất.

Theo ông Tiến, sau khi đã xin phép lực lượng chức năng tại địa phương để vào nghĩa trang Bắc Trà My, ông phát hiện một số ngôi mộ không tên. Theo sự chỉ dẫn "tâm linh" ông đã dừng lại ở một ô đất nghi là mộ liệt sĩ Nguyễn Đức Dục. Khi đào đất khoảng 30 cm, ông phát hiện bộ hài cốt bọc trong tấm tăng của bộ đội vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đó, ông Tiến làm thủ tục đưa hài cốt bố mình lên xe và điện báo về cho gia đình ở địa phương chuẩn bị nghi lễ để đưa vào nghĩa trang liệt sĩ H.Quốc Oai.

Một số tài liệu của liệt sĩ Nguyễn Đức Dục ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Khi đưa về nghĩa trang liệt sĩ H.Quốc Oai, chúng tôi mới dám mở bọc tăng ra. Lúc đó, tôi run rẩy không đứng vững. Giữa những mảnh xương cốt của bố, chúng tôi tìm thấy một kỷ vật là chiếc đồng hồ của bố. Những người đồng đội cũ cũng đều xác nhận, ngày xưa bố tôi có một chiếc đồng hồ như thế. Đó chính là minh chứng để gia đình xác định đó là bố tôi", ông Tiến nói và cho hay, thời điểm đó gia đình chỉ dựa vào tâm linh và chưa thực hiện cơ sở khoa học nào.

Sau khi đưa hài cốt bố về quê hương vào năm 1997, gia đình ông Tiến như trút bỏ được gánh nặng tâm tư trong lòng.

"Hiện gia đình rất vui vẻ khi đón nhận thông tin phát hiện thêm di vật của bố tôi. Chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng sẽ làm rõ, dựa trên căn cứ khoa học, xét nghiệm ADN để gia đình thêm yên lòng", ông Tiến nói.

Trước đó, ngày 2.8, trong quá trình khai quật mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My đã phát hiện những di vật quan trọng, trong đó có mảnh giấy ghi thông tin về "liệt sĩ Nguyễn Văn Dục". Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc lược nhựa màu đỏ, dài khoảng 10 cm và một mảnh giấy được ép plastic.

Trên mảnh giấy ghi: "Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục; hy sinh năm 1971; quê quán xã Phượng Cách, huyện Phúc Oai, tỉnh Hà Tây". Do đó, lực lượng chức năng mong thông tin được lan tỏa để gia đình, người thân liệt sĩ sớm biết và phối hợp xác minh.