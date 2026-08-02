Đà Nẵng: Tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Dục từ di vật phát hiện trong mộ

Chiều 2.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết vào sáng cùng ngày, trong quá trình khai quật mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, đơn vị cùng kíp công tác phát hiện những di vật quan trọng, trong đó có mảnh giấy ghi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Dục.

Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My cho hay phần mộ được khai quật nằm tại lô A, hàng AXVIII, vị trí số 6 trong hàng.

Mảnh giấy ép plastic ghi thông tin liệt sĩ Nguyễn Văn Dục, hy sinh năm 1971, quê ở xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TRÀ MY

Trong quá trình thực hiện các bước khai quật, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc lược nhựa màu đỏ, dài khoảng 10 cm và một mảnh giấy được ép plastic.

Trên mảnh giấy ghi: "Liệt sĩ Nguyễn Văn Dục; hy sinh năm 1971; quê quán xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây".

Đây là thông tin quan trọng, có thể hỗ trợ quá trình xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My đề nghị cộng đồng mạng, đặc biệt là người dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin để gia đình, người thân của liệt sĩ Nguyễn Văn Dục sớm biết và phối hợp xác minh.

Việc phát hiện các di vật mang thông tin cụ thể trong quá trình khai quật mộ không chỉ bổ sung thêm manh mối phục vụ xác định danh tính liệt sĩ mà còn mở ra hy vọng sớm đưa các anh trở về với gia đình, người thân sau nhiều năm xa cách.

Trước đó, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My cũng phát hiện một số di vật và thông tin có thể giúp xác minh danh tính liệt sĩ.

Như Thanh Niên đã thông tin, tại phần mộ ở lô A, hàng AXV, số thứ tự 3 của Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, lực lượng chức năng tìm thấy 2 di vật gồm thắt lưng da màu nâu (trong đó mặt thắt lưng đã bị rỉ sét) cùng một nắp bật lửa bằng nhôm.

Đáng chú ý, trong phần mộ còn phát hiện một tấm bia bằng nhôm khắc các thông tin: "Liệt sĩ: NG T TRO; sinh năm: 1949; HS 18-4-76; X-HONG PHONG; H-CHUONG MY; HA TAY".