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Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ còn 2 khuy tăng, 3 nút áo

Hải Phong
Hải Phong
Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ được chôn trong tấm tăng và lớp chăn mỏng. Khi khai quật hài cốt liệt sĩ còn có 2 khuy tăng, 3 nút áo.

Ngày 1.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16/5 đã phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék.

Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ còn 2 khuy tăng, 3 nút áo- Ảnh 1.

2 khuy tăng, 3 nút áo được tìm thấy khi khai quật hài cốt liệt sĩ

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék, trong ngày 31.7, lực lượng chức năng đã đào mở rộng các khu vực nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, kết quả đã cất bốc thêm được 1 hài cốt liệt sĩ chôn trong tấm tăng và lớp chăn mỏng. Khi khai quật hài cốt liệt sĩ còn ít xương sọ, xương ống...; ngoài ra, còn có 2 khuy tăng, 3 nút áo.

Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ còn 2 khuy tăng, 3 nút áo- Ảnh 2.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Tính đến ngày 1.7, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5.

Những ngày tiếp theo, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék tiếp sẽ tục mở rộng tìm kiếm với mong muốn tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với gia đình.

Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ còn 2 khuy tăng, 3 nút áo- Ảnh 3.

Lực lượng quân đội cẩn thận cất bốc hài cốt liệt sĩ

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 4 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định.

Như vậy, đến nay tại Quảng Ngãi đã tìm thấy được 7 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék và khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Quảng Ngãi: Phát hiện hài cốt liệt sĩ còn 2 khuy tăng, 3 nút áo- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ thờ cúng, dâng hương theo quy định

ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Việc tìm kiếm được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 - 20.6, giai đoạn 2 từ ngày 21.6 - 25.7, giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26.7 đến hết năm 2026.

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