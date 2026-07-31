Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ được bọc qua nhiều lớp vải dù

Sáng 31.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực thôn 16/5 đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék.

Lực lượng quân đội quy tập hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy trên địa bàn xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék, lực lượng chức năng đã đào mở rộng hơn 15 m³ đất, đá tại các điểm nghi có hài cốt liệt sĩ ở khu vực thôn 16/5, phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ được bọc qua nhiều lớp vải dù, võng, màn và chăn. Do thời gian chôn cất lâu, phần lớn xương đã phân hủy, chỉ còn lại một số đoạn xương sườn, xương đùi và xương cẳng tay.

Trước đó, vào ngày 29.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức tìm kiếm tại 2 khu vực gồm thôn Đăk Xanh và thôn 16/5 thuộc xã Đăk Pék, với sự tham gia của 15 cán bộ, chiến sĩ, tổng khối lượng đất đào trong ngày khoảng 11 m³.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong quá trình tìm kiếm, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, còn áo mưa bọc bên ngoài, kèm 1 đôi giày vải quân nhu và bộ xương tương đối đầy đủ.

Hiện 2 hài cốt liệt sĩ đã được Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék cất bốc, đưa về an vị và thờ cúng trang nghiêm tại đơn vị. Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định và có kết quả xác định danh tính, các hài cốt liệt sĩ sẽ được bàn giao, tổ chức an táng theo quy định.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, Đội K53 sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, gồm: đường Nơ Trang Long, trước UBND phường Trường Chinh (cũ); khu vực sân vận động Kon Tum (cũ), phía tây khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm; khuôn viên dự án FLC (cũ); khu vực phía tây sân bay Kon Tum (cũ); khu vực thôn Đăk Xanh, thôn Đăk Ra, thôn 16/5, xã Đăk Pék. Thời gian thực hiện việc tìm kiếm đến hết ngày 31.8.