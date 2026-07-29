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Thời sự Dân sinh

Phục dựng rõ nét 2 bức ảnh tìm thấy trong di vật liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng rõ nét 2 bức ảnh chân dung được tìm thấy trong di vật an táng cùng liệt sĩ.

Theo thông tin từ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi, sáng 29.7, đơn vị đã hoàn tất việc phục dựng 2 bức ảnh chân dung được Tổ lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm thấy trong quá trình khai quật lấy mẫu tại phần mộ liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, thuộc xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi).

Phục dựng rõ nét 2 bức ảnh tìm thấy trong di vật liệt sĩ ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Bức ảnh chân dung người phụ nữ trước và sau khi được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Việc phục dựng này nằm trong chương trình thực hiện mô hình "Bức ảnh tri ân" mà Công an tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai.

Từ đầu tháng 7 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phục dựng khoảng 30 tấm ảnh cũ của liệt sĩ và trao tặng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Phục dựng rõ nét 2 bức ảnh tìm thấy trong di vật liệt sĩ ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Bức ảnh chân dung người đàn ông trước và sau khi được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi phục dựng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày), Đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật có giá trị trong việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Phục dựng rõ nét 2 bức ảnh tìm thấy trong di vật liệt sĩ ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Bức ảnh chân dung người phụ nữ và người đàn ông được lực lượng chức năng tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi)

ẢNH: VĨNH TRỌNG

Tại đây, khi khai quật lấy mẫu tại phần mộ số 115, hàng thứ 4 thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm 1 tấm vải dù, 1 chiếc nhíp và 1 ví da.

Đáng chú ý, bên trong chiếc ví da còn lưu giữ 2 bức ảnh chân dung của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ trung niên. Ngoài ra, còn có một số vật dụng cá nhân khác đã bị ảnh hưởng theo thời gian nhưng vẫn còn giá trị phục vụ công tác xác minh.

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