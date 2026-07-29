Đồng Nai: Phục dựng ảnh tập thể tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức

Ngày 29.7, thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) cho biết đã nhận được kết quả phục dựng bức ảnh tập thể trong mộ tập thể ở xã Minh Đức.

Hy vọng sớm tìm lại tên cho các liệt sĩ

Trước đó, ngày 27.7, mở rộng khai quật, quy tập khu vực mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ, nơi từng phát hiện cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu, Đội K72 đã phát hiện thêm nhiều di vật khác, đặc biệt trong đó có 1 bức ảnh tập thể. Tuy nhiên, do thời gian đã kéo dài hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất, những hình ảnh, thông tin trên giấy tờ đã bị phai mờ, mục rã.

Bức ảnh tập thể được tìm thấy trong mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ. Vị trí này cũng là nơi tìm thấy di vật là cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu khá rõ nét ẢNH: ĐỘI K72

"Cụ thể, trong một cái bóp có bức ảnh tập thể nhìn không được rõ lắm, chúng tôi đã cho phục dựng. Hy vọng sau khi chúng ta đăng bức ảnh này lên nhiều bác cựu chiến binh từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc có mặt trong tấm ảnh đó sẽ xác định được các liệt sĩ ở đơn vị nào. Mình hy vọng bốn bác được tìm thấy ở trong mộ tập thể này sẽ có tên", đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cho biết.

2 tấm ảnh được phục dựng từ 1 tấm ảnh (1 tấm đội nón và 1 tấm không đội nón) ẢNH: ĐỘI K72

Trước đó, ngày 26.7, ở mộ tập thể có 3 liệt sĩ khác cũng tại xã Minh Đức, Đội K72 đã khai quật, quy tập và cũng tìm thấy 1 bức ảnh cá nhân (trong 1 chiếc ví), nghi của liệt sĩ đã bị phai mờ.

Đội K72 đăng thông tin các hình ảnh lên trang Facebook của đơn vị, với hy vọng các liệt sĩ được đoàn tụ bên gia đình, người thân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: "Ngay sau khi phát hiện các di ảnh trong các hầm mộ liệt sĩ, Đội K72 đã gửi cho một số cộng tác viên, bạn trẻ hỗ trợ phục dựng các bức ảnh rõ nét và sinh động hơn. Chúng tôi hy vọng thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, các chú các bác từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi thấy những bức ảnh này sẽ gợi nhớ lại ký ức của mình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm lại tên cho các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định danh tính".

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 bóc tách từng lớp đất, tìm kiếm các di vật còn sót lại trong các mộ liệt sĩ và thu thập các mẫu sinh phẩm, mang đi giám định ADN với hy vọng xác định được danh tính các liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trung tá Nguyễn Văn Long, Phó đội trưởng Đội K72, cho biết: "Tại vị trí chúng tôi mở rộng khu vực tìm kiếm ở xã Minh Đức, đến nay đã cất bốc được 26 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có khoảng hơn 50% lấy được mẫu sinh phẩm và có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính và trả lại danh tính cho liệt sĩ".

Nhiều gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân

Trước đó, ngày 25.7, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và chỉ đạo lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và người cung cấp thông tin ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt từ năm 1968 - 1975, nơi đây từng diễn ra các chiến dịch, trận đánh ác liệt, như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4.1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm “Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng” của Sư đoàn 7 trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 với gần 800 trận đánh lớn nhỏ; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4.1972) của Trung đoàn 201...

Các hài cốt liệt sĩ đang được đặt tại nhà quàn trước khi được truy điệu, an táng theo quy định ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trong các chiến dịch, trận đánh đó, biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. Nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, gia đình, đồng đội đưa về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ, nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, hoặc chưa xác định được danh tính. Thân nhân của nhiều gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.