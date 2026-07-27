Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể ở xã Minh Đức, Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đội K72 đã phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từng phát hiện cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu trước đó.

Ngày 27.7, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Đội K72 khai quật, quy tập mộ tập thể từng phát hiện di vật là cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu với hình ảnh khá rõ nét, ở xã Minh Đức.

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 1.

Phần mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Đội K72 đã thực hiện khai quật mộ tập thể từng phát hiện có 1 khẩu súng AK, 1 cây bút mực có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu khá rõ nét. Đúng như nhận định ban đầu, mộ tập thể sau khi hoàn tất khai quật, đã phát hiện có 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 2.

Cây bút có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết qua đào tìm đã phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, 4 cái bóp (ví), lược chải đầu, bình tông, đồng hồ, dép cao su... Trong các bóp, hầu hết đều có các hình ảnh, giấy tờ. Tuy nhiên do thời gian đã kéo dài hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất, những hình ảnh, thông tin trên giấy tờ đã bị phai mờ, mục rã hết.

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 3.
Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 4.
Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 5.
Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 6.

Nhiều di vật được tìm thấy trong mộ tập thể có 4 liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Riêng một cái bóp có một ảnh tập thể nhìn không được rõ lắm. Hy vọng sau khi chúng ta đăng thông tin ảnh này lên thì nhiều bác cựu chiến binh từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc có trong tấm ảnh đó sẽ xác định được bác ở đơn vị nào. Mình không hy vọng tìm ra từng người một, nhưng 4 bác ở trong này sẽ có tên", đại tá Phong cho biết.

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 7.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong (ở giữa) cùng cán bộ Đội K72 đánh giá, nhận định các thông tin về di vật vừa được tìm thấy

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trực tiếp tham gia đào tìm, đại úy Nguyễn Hữu Huy, Phân đội trưởng thuộc Đội K72, chia sẻ "Khi tìm kiếm các bác ở khu vực này, điều đặc biệt nhất với tôi là hố bom rất nhiều và xuất hiện dày đặc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72 khi thấy và quy tập được các bác và di vật của các bác thì đều cảm thấy bồi hồi, xúc động".

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 8.

Bức ảnh tập thể trong một chiếc bóp, được tìm thấy dưới mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đối với các di vật của các liệt sĩ, chúng tôi đều cố gắng làm thật tỉ mỉ, từng ly, từng tí. Đặc biệt là các hình ảnh, di vật, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ nhất, để thân nhân liệt sĩ có thể nhận dạng. Bóp của các bác, trong đó có hình ảnh, khi mở ra phải thật nhẹ nhàng, không được thấm nước, xong rồi lấy cọ lau lớp bụi đi để nhìn rõ hơn", đại úy Huy chia sẻ.

Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 9.
Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể từngcó cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' - Ảnh 10.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập, sẽ được đưa vào nhà quàn gần khu vực tìm kiếm, chờ đưa đi truy điệu, an táng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho hay đến nay Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Thời gian tới, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, không để sót bất kỳ một di vật hay hài cốt của các bác đã nằm lại ở đây để đưa các bác về nơi an nghỉ trang nghiêm, về với đồng đội, về với nhân dân.

Tin liên quan

Phát hiện 2 bức ảnh trong 2 hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đồng Nai

Phát hiện 2 bức ảnh trong 2 hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đồng Nai

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã phát hiện 2 bức ảnh trong 2 hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Quy tập 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai: Xúc động phát hiện 2 di ảnh trong 2 hầm mộ

Khám phá thêm chủ đề

phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể Hài Cốt Liệt Sĩ thành phố Đồng Nai Đội K72 di vật Cựu chiến binh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận