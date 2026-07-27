Phát hiện bức ảnh tập thể trong mộ tập thể ở xã Minh Đức, Đồng Nai

Ngày 27.7, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Đội K72 khai quật, quy tập mộ tập thể từng phát hiện di vật là cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu với hình ảnh khá rõ nét, ở xã Minh Đức.

Phần mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo đó, Đội K72 đã thực hiện khai quật mộ tập thể từng phát hiện có 1 khẩu súng AK, 1 cây bút mực có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu khá rõ nét. Đúng như nhận định ban đầu, mộ tập thể sau khi hoàn tất khai quật, đã phát hiện có 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Cây bút có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết qua đào tìm đã phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, 4 cái bóp (ví), lược chải đầu, bình tông, đồng hồ, dép cao su... Trong các bóp, hầu hết đều có các hình ảnh, giấy tờ. Tuy nhiên do thời gian đã kéo dài hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất, những hình ảnh, thông tin trên giấy tờ đã bị phai mờ, mục rã hết.

Nhiều di vật được tìm thấy trong mộ tập thể có 4 liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Riêng một cái bóp có một ảnh tập thể nhìn không được rõ lắm. Hy vọng sau khi chúng ta đăng thông tin ảnh này lên thì nhiều bác cựu chiến binh từng công tác với các bác liệt sĩ ở đây hoặc có trong tấm ảnh đó sẽ xác định được bác ở đơn vị nào. Mình không hy vọng tìm ra từng người một, nhưng 4 bác ở trong này sẽ có tên", đại tá Phong cho biết.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong (ở giữa) cùng cán bộ Đội K72 đánh giá, nhận định các thông tin về di vật vừa được tìm thấy ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trực tiếp tham gia đào tìm, đại úy Nguyễn Hữu Huy, Phân đội trưởng thuộc Đội K72, chia sẻ "Khi tìm kiếm các bác ở khu vực này, điều đặc biệt nhất với tôi là hố bom rất nhiều và xuất hiện dày đặc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội K72 khi thấy và quy tập được các bác và di vật của các bác thì đều cảm thấy bồi hồi, xúc động".

Bức ảnh tập thể trong một chiếc bóp, được tìm thấy dưới mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đối với các di vật của các liệt sĩ, chúng tôi đều cố gắng làm thật tỉ mỉ, từng ly, từng tí. Đặc biệt là các hình ảnh, di vật, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ nhất, để thân nhân liệt sĩ có thể nhận dạng. Bóp của các bác, trong đó có hình ảnh, khi mở ra phải thật nhẹ nhàng, không được thấm nước, xong rồi lấy cọ lau lớp bụi đi để nhìn rõ hơn", đại úy Huy chia sẻ.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập, sẽ được đưa vào nhà quàn gần khu vực tìm kiếm, chờ đưa đi truy điệu, an táng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho hay đến nay Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Thời gian tới, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, không để sót bất kỳ một di vật hay hài cốt của các bác đã nằm lại ở đây để đưa các bác về nơi an nghỉ trang nghiêm, về với đồng đội, về với nhân dân.