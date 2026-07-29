Nghĩa tình quân dân nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức

Những ngày qua, giữa rừng cao su bạt ngàn ở xã Minh Đức, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) vẫn miệt mài tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng hành cùng họ là các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên, khắc họa nên bức tranh nghĩa tình quân dân thật đẹp.

Bữa ăn nhẹ, ly nước mát thắm tình quân dân

Gần nửa tháng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Đội K72 luôn nhận được sự quan tâm từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhưng gần gũi nhất, có lẽ chính là những người dân, các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên đã đến thăm, động viên và gửi tặng những ly nước mát, những bữa ăn nhẹ và cái bắt tay thắm tình quân dân trong những giờ giải lao.

Cán bộ chiến sĩ Đội K72 làm việc giữa trời nắng nóng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn, thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương đến xã Minh Đức để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Tại đây, ông không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như tình cảm quân dân khi có nhiều người đã đến động viên các cán bộ, chiến sĩ.

"Tôi rất xúc động khi các đoàn thể, nhân dân, các xã phường đều đến thăm động viên kịp thời và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Tôi cũng mong rằng chúng ta sớm xác định thân nhân gia đình của các liệt sĩ", ông Thường bày tỏ.

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Đội K72 làm việc quên thời gian từ sáng đến đêm muộn, các thành viên Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản đã chung tay chuẩn bị từng ly nước mát, từng chiếc bánh chiên trao tay, cùng những lời động viên đến cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang làm nhiệm vụ thiêng liêng.

Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Tấn (giữa), thay mặt Đảng ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Hồ Thị Thoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản, chia sẻ: "Đã 4 ngày qua chúng tôi đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây. Thấy các chiến sĩ làm cả ngày, đến tối vẫn chưa nghỉ, rất thương. Chúng tôi cố gắng làm những món ăn ngon cùng những lời động viên đến các chiến sĩ".

Tình cảm ấy hoàn toàn tự nhiên, đó chính là sự nối dài của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" đã thấm sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Những ngụm nước ngọt, mát lạnh giữa tiết trời oi ả không chỉ giúp hạ bớt cái không khí nắng nóng ngoài thực địa, mà còn thắp sáng tình quân dân giữa mảnh đất còn nhiều dấu tích chiến tranh.

Giờ nghỉ giải lao, sau khi hoàn tất quy tập mộ hài cốt liệt sĩ, người dân cùng Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai (bìa phải) và cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cùng giao lưu với người dân đến thăm hỏi, động viên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lời hứa từ trái tim người lính

Giữa những mệt nhọc của ngày làm việc kéo dài từ tờ mờ sáng đến tối mịt, sự quan tâm, động viên, sẻ chia của các cô, các chú, các anh, chị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã giúp cán bộ, chiến sĩ quên đi những gian lao vất vả.

Hạ sĩ Nguyễn Năng Tài (Đội K72) chia sẻ: "Những ngày qua, các cô, các chú đến với những món quà nhỏ như những chai nước, những chiếc bánh cùng những lời động viên, đã cho bọn em thêm nhiều động lực hơn. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để đưa các bác về với gia đình".

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính quyền các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đó là sự khích lệ tinh thần cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm động lực, quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Các đoàn viên, thanh niên, các cựu chiến binh và người dân đến thăm hỏi, động viên Đội K72 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tiếp nhận những tình cảm của người dân, đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, trân trọng gửi lời cám ơn và mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đội K72 sẽ tiếp tục nhận được những tình cảm và sự đồng hành của bà con nhân dân trong thời gian tới.

"Nếu tìm xong địa điểm này mình chuyển lên sân bay Lộc Ninh, rồi lên rừng Bù Gia Mập để tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Lên Bù Gia Mập vất vả lắm, nếu các cô lên tới trên đó thì tuyệt vời. Ở trên đó, bộ đội đi tới đâu là hạ lán trại tới đó để nấu ăn, sinh hoạt; mà trên đó không có nước, muỗi, mòng, vắt rừng... rất vất vả", đại tá Phong nói.

Quân khu 7 khen thưởng các tập thể, cá nhân

Ngày 28.7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức khen thưởng đột xuất 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời tặng quà cho Đội K72 và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức.

Tại buổi lễ, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đã ghi nhận, biểu dương các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trực tiếp là Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tìm kiếm và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc (thứ tư từ trái sang) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: N.HÀ

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố cùng các nhân chứng, nhà hảo tâm luôn quan tâm, đồng hành, động viên và tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có hiệu quả.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng đề nghị Đội K72 tiếp tục đoàn kết, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành trọng trách thiêng liêng trong thời gian tới, đặc biệt là chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.