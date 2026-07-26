Tối 26.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường". Chương trình được tổ chức tại 4 điểm cầu, gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đoàn công tác dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (giữa) dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tham dự chương trình tại điểm cầu Quảng Trị có đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao; bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Quốc hội; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu hòa theo dòng cảm xúc trong một tiết mục đầy lắng đọng của chương trình "Sao sáng dẫn đường" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những cựu chiến binh ngồi cạnh hàng ghế đặc biệt được chuẩn bị cho anh linh của các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cùng các đại biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã dâng hương, hoa, dành phút mặc niệm, tri ân, tưởng nhớ hơn 10.000 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

"Sao sáng dẫn đường" là chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động trước câu chuyện về những người vợ mất chồng vì chiến tranh, người con đi tìm cha sau hàng chục năm đất nước hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khoảnh khắc khiến các đại biểu, khán giả tham dự chương trình lặng đi vì xúc động ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu, phía trước tượng đài trung tâm của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những hàng ghế đặc biệt dành cho anh linh các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngay sau ngày thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ, đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.

Tuy nhiên, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin.

Đoàn viên thanh niên Quảng Trị thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đây là hoạt động để thế hệ trẻ tri ân, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - một trong những điểm cầu trực tiếp - là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ, trong đó có 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây cũng là một trong những nơi trọng điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Cùng ngày, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh với sự tham dự của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên.