Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

Hai công trình trọng điểm phía tây tỉnh Lâm Đồng

Tối 25.7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Trung ương đến dự lễ khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

Khu vực quảng trường trung tâm Gia Nghĩa về đêm ẢNH: NGÔ MINH PHƯƠNG

Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các tỉnh, thành Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo người dân trên địa bàn Lâm Đồng.

Bà Phan Thị Hồng (62 tuổi) cho biết rất phấn khởi khi quảng trường trung tâm Gia Nghĩa khánh thành, đi vào hoạt động, tạo điểm vui chơi, giải trí cho người dân.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội và văn hóa của tỉnh.

Theo ông Mười, việc khánh thành hai công trình trên là minh chứng sinh động cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đây là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các cấp, các ngành, các đơn vị thi công và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Mười đánh giá, hai công trình trên sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn; đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Tỉnh Lâm Đồng khánh thành 2 dự án hơn 500 tỉ đồng ẢNH: HOÀNG BÌNH

"Việc hoàn thành hai công trình trên không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Sau buổi lễ hôm nay, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và UBND phường Bắc Gia Nghĩa khai thác hiệu quả, phát huy cao nhất giá trị của các công trình khi đưa vào sử dụng", ông Mười phát biểu.

Đáp lại ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, ông Võ Phạm Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ sở, ban ngành liên quan, khai thác hiệu quả hai công trình nói trên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (trái) tham dự buổi lễ ẢNH: HOÀNG BÌNH

Ông Lâm cũng cam kết địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy giá trị công trình gắn với văn hóa, thương mại, du lịch địa phương. Đồng thời, phường Bắc Gia Nghĩa sẽ giữ gìn cảnh quan môi trường, tổ chức tốt các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao; góp phần đưa quảng trường trung tâm Gia Nghĩa trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm nhấn kiến trúc và là biểu tượng phía tây của tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Đồng thời, Ban tổ chức cũng tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các phường Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa…

Quảng trường độc đáo của Lâm Đồng

Dự án quảng trường trung tâm Gia Nghĩa (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ; nay là phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng), được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) phê duyệt điều chỉnh đầu năm 2026. Dự án có diện tích hơn 19 ha, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khánh thành ẢNH: HOÀNG BÌNH

Dự án khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên được triển khai giai đoạn 2020 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 124 tỉ đồng, diện tích hơn 5 ha. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Theo ông Hồ Văn Mười, cả hai dự án trên có tổng diện tích hơn 24 ha, được đầu tư với tổng vốn gần 525 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương. Đây là hai công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là một trong bốn quảng trường trên cả nước có không gian cảnh quan bên cạnh hồ nước - một mô hình khá hiếm ở Việt Nam. Ngoài ra, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cũng là một trong năm quảng trường trên cả nước có kết hợp với trung tâm thương mại.

Tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án ẢNH: HOÀNG BÌNH

"Sau khi hoàn thành các hạng mục, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cũng trở thành một trong mười quảng trường có quy mô rộng nhất cả nước và là quảng trường lớn nhất khu vực Tây nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ", ông Mười nhấn mạnh.